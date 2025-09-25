Возвращение к истокам: 70% россиян стали чаще звонить по телефону

Эксперты «Новофон» провели исследование и выяснили, как россияне отреагировали на ограничения звонков в Telegram и W******p. Результаты показали, что люди стали чаще использовать обычный телефон: 48% звонит близким, а 45% решает рабочие вопросы.

Большинство россиян до ограничения звонков в Telegram и W******p использовали эти мессенджеры для общения с родственниками и друзьями (75%). Многие пользовались мессенджерами для работы: звонили по рабочим вопросам, устраивали групповые звонки с командой (35%), общался с клиентами и заказчиками (12%).

Также эти каналы связи нередко использовались для общения с компаниями. Россияне уточняли через звонки в мессенджерах информацию о товарах, записывались на услуги (15%), созванивались со специалистами и консультантами (9%), обращались в службу поддержки компаний или бюджетных организаций (8%). Для некоторых пользователей звонки в мессенджерах были основным каналом связи — 14% сказали, что переводили в Telegram или W******p все поступающие звонки.

Только 17% участников опроса сказали, что почти не пользовались голосовыми вызовами в мессенджерах, а 7% просили писать текстом, а не звонить.

Телефон и текстовые сообщения: альтернатива звонкам в мессенджерах

После ограничения голосовых вызовов в мессенджерах активные пользователи стали искать альтернативу. Большинство (70%) стали звонить по обычному телефону. Также пользователи стали чаще общаться текстом (27%), голосовыми сообщениями (22%) и даже электронной почтой (10%). Еще 13% пользуются сервисами для деловых звонков — Google Meet, Zoom, «Яндекс Телемост» и и.д. Для общения с бизнесом — сайтами и приложениями компаний (7%). Четверть россиян начали пользоваться мессенджером Max.

За и против: как россияне относятся к ограничению звонков

Треть россиян (33%) в целом положительно отнеслась к ограничениям. Они считают, что в России должен быть собственный мессенджер и ограничения популярных платформ — это повод развивать отечественные разработки. Еще 16% отметили, что быстро смогли найти альтернативу и почти не заметили отключения. А 12% уверены — мессенджеры не подходят для решения срочных и важных вопросов, для этого нужно использовать только обычный телефон.

Есть и те, кто плохо воспринял ограничения. По мнению 31% опрошенных запрет голосовых звонков на привычных сервисах вынудил вернуться к устаревшим способам общения. Каждый десятый сказал, что полностью утратил связь с некоторыми собеседниками. А 8% недовольны тем, что приходится планировать звонки заранее.

Самые большие сложности

Участники опроса отметили, что сложнее всего стало общаться с друзьями и родственниками (30%), собеседниками, которые живут за границей и не могут общаться по телефону (28%). Многие отметили усложнение рабочей коммуникации: с коллегами (17%), клиентами и заказчиками (12%).

Реже всего сложности возникают при взаимодействии с компаниями: службами поддержки (7%), врачами (6%), учителями и репетиторами (5%), банками и финансовыми организациями (4%).

Практически каждый четвертый (24%) сказал, что ограничения не доставили никаких неудобств.

Только по телефону: какие вопросы россияне решают без мессенджеров

Преимущественно по телефону люди стали общаться с близкими (48%) и решать срочные вопросы по работе (45%). Еще 27% предпочитают звонить для записи на услуги в салоны, медицинские клиники, на мероприятия. Также люди стали преимущественно решать по телефону вопросы, связанные с покупкой и доставкой товара (20%), технической поддержкой (18%), банковскими операциями (15%).

Практически четверть опрошенных (24%) любые вопросы решают только текстом, так как не любят телефонные звонки. Столько же звонят только в том случае, если вопрос долго описывать.

«После блокировки голосовых вызовов в мессенджерах большинство россиян стали использовать для общения телефонные звонки, так как по телефону можно решить большинство вопросов. Для компаний этот канал также удобен. IP-телефония позволяет экономить на связи, контролировать разговоры менеджеров с клиентами, ее легко интегрировать с CRM, использовать собранные данные для аналитики. Однако, не стоит отказываться и от других сервисов, в том числе и отечественных мессенджеров. Это поможет бизнесу дать пользователям возможность выбирать удобный для них канал связи и повысит эффективность коммуникации», — сказали эксперты сервиса «Новофон».

Комфортное общение после ограничения голосовых вызовов

Больше половины россиян (57%) ждут, что собеседники теперь будут звонить по обычному телефону. Треть (33%) хотели бы преимущественно общаться текстом в мессенджерах. Еще 15% предлагают использовать голосовые сообщения вместо звонков. Столько же ждут от своих собеседников перехода в мессенджер Max, где есть возможность голосовых вызовов.

Каждый десятый готов решать по телефону только срочные вопросы, а всю остальную коммуникацию хотели бы вести через переписку. Каждый пятый не может предложить никакой альтернативы и уверен — собеседник сам должен найти новый способ коммуникации.