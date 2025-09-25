«Яндекс Недвижимость» автоматизирует создание 3D-туров новостроек с помощью нейросетей и компьютерного зрения

«Яндекс Недвижимость» представляет собственную технологию создания 3D-туров для новостроек. Решение позволяет автоматически генерировать виртуальные модели квартир на основе планировок с помощью машинного обучения и компьютерного моделирования, давая покупателям возможность «пройтись» по будущему жилью задолго до завершения строительства. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В отличие от существующих решений на рынке, которые требуют ручной работы команд дизайнеров и 3D-художников, новая технология «Яндекс Недвижимости» полностью автоматизирует процесс создания виртуальных туров.

«Ключевое отличие нашего решения — в технологичности и масштабируемости. Все делают ML-специалисты и разработчики, которые создали процесс превращения изображения планировки в полноценную 3D-модель квартиры, — сказал Алексей Широков, руководитель продукта «Яндекс Недвижимость». - С момента начала тестирования в июле 2025 г. и до сегодняшнего официального релиза нам удалось создать 3D-туры для более чем 280 тыс. квартир в новостройках».

Технология построена на базе нескольких ключевых компонентов:

Нейросеть для анализа планировок — собственная модель, обученная на базе данных из 20 тыс. планировок с сервиса «Яндекс Недвижимость». Система анализирует изображения планировок и преобразует их в векторное представление, определяя стены, окна, двери и типы помещений.

3D-моделирование и рендеринг — на основе векторного представления в приложении для 3D графики создается модель с автоматической расстановкой освещения и применением материалов в соответствии с типом помещения.

Оптимизированная доставка контента — вместо загрузки тяжелых 3D-моделей на устройства пользователей, рендеринг происходит на серверной стороне. Клиенту передаются только панорамы с круговым обзором размером около 250 КБ каждая, что обеспечивает плавную работу даже на слабых устройствах.

Идея создания технологии родилась из успешного опыта 3D-туров для «Яндекс Аренды», где 95% сделок в столичных регионах совершается без физических визитов на объект.

«Мы увидели, что визуальная составляющая помогает пользователям принять решение о съеме - процент сдачи квартир в аренду без визитов на объект очень высокий. Для нас это был сигнал, что пользователям хватает информации, полученной из тура, и мы захотели перенести этот опыт на сегмент новостроек», — сказал Никита Грищенко, старший разработчик сервиса «Яндекс Недвижимость» и руководитель проекта по разработке 3D-туров.

Квартиры, по которым доступны виртуальные экскурсии, отмечены бейджем «3D-тур», а в выдаче квартир на сервисе «Яндекс Недвижимость» появился быстрый фильтр «с 3D-туром». В ближайших планах по развитию технологии – интеграция мебели с использованием генеративных нейросетей, персонализация дизайна для разных застройщиков в соответствии с брендбуками проектов, улучшение видов из окна на основе панорамных съемок со стройплощадок.