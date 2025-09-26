CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Что россияне готовы простить брендам за «хороший тон» — исследование

Большинство российских потребителей (81%) готовы не обращать внимание на недостатки в ассортименте, скорость доставки и отсутствие деталей о товаре при онлайн-покупках, если у бренда будет качественная коммуникация. Такими данными поделился «Яндекс Маркет» после опроса более 1,2 тыс. россиян. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Опрошенные в целом обращают внимание на то, как бренд ведет коммуникацию онлайн. Так, больше всего при общении с брендом ценят дружелюбное и уважительное общение (41%), скорость ответа (36%) и персонализированный подход (22%). При этом на маркетплейсах покупателям важно, чтобы продавец помог решить проблему (49%) и оперативно отвечал на вопросы о товаре (27%). Каждый второй респондент охотнее купит в том магазине, который быстро отвечает на отзывы и вопросы.

«Стиль общения — это неотъемлемая часть ДНК любого бренда, и маркетплейсы здесь не исключение. Для пользователей важно не только что им продают, но и как с ними взаимодействуют — это дополняет образ бренда, что в дальнейшем помогает растить доверие и лояльность. Один из главных инструментов коммуникации с клиентами — это отзывы. Они являются не просто способом узнать обратную связь, но также эффективным инструментом продвижения, который помогает привлечь новых покупателей бесплатно», — эксперт-аналитик по экономике электронной коммерции Алексей Громов.

Более того, на маркетплейсах треть (34%) респондентов замечают, как магазин «говорит» в карточках товара или на витрине: например, использует свой «голос бренда» в оформлении, особые фразы и обращения к покупателям.

Среди того, что в коммуникации с брендами может не нравиться, опрошенные выделяют навязчивость (30%), долгие ответы (24%), низкое качество обслуживания (23%) и ответы с орфографическими или другими ошибками (18%). Почти половина респондентов (45%) хотя бы раз выбирали не покупать товары у бренда, если им не понравился его стиль общения.

Чаще всего россияне общаются с брендами на маркетплейсах (37%), в мессенджерах (31%) и соцсетях (16%).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Хакеры взломали оборудование Cisco и проникли в ИТ-инфраструктуру властей США

Wildberries купила аэропорт

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 9 октября

SAP применяет мутные схемы, чтобы заманить клиентов в свое непопулярное облако. «Упрощенное» лицензирование только запутывает пользователей

Разработчиков трех видеосервисов, принадлежащих Rutube, отправят работать в новую компанию

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще