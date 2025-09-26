CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы
|

Финтех-сервис «Моя удаленка» привлек инвестиции от экс-директора «Яндекса» и кофаундера i-Media. Первый раунд составил 44 млн рублей

Финтех-сервис «Моя удаленка» привлек инвестиции от экс-директора «Яндекса» и кофаундера i-Media. Первый раунд составил 44 млн рублей. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Моя удаленка».

«Моя удаленка» — российская платформа для бизнеса и самозанятых — была запущена в 2024 г. командой, основавшей Zerocoder и участвовавшей в развитии Unisender. Сервис объединяет HR и финтех-инструменты в одном окне: заказчики получают автоматизацию документооборота и выплат самозанятым, а исполнители — прозрачные расчеты с поддержкой 24/7. Стартап ориентируется на рынок знаний: онлайн-школы, студии разработки софта, креативные и медиаагентства. За последние месяцы к платформе подключились около 100 корпоративных клиентов.

Раунд инвестиций закрыли частные инвесторы: Сергей Петраковский (кофаундер агентства интернет-рекламы i-Media, одного из крупнейших в России) и Сергей Бражник (экс-директор «Яндекса» по развитию «Образования», управляющий партнер университета Zerocoder).

Инвестиции пойдут на развитие HR-функционала и ИИ-инструментов: от аналитики эффективности найма и выплат до карьерного консультанта для микропредпринимателей.

«Конкурировать с банками, которые тоже предлагают сервисы выплат самозанятым, можно только за счет комплексных решений — охватывающих весь цикл работы с фрилансером, от найма до выхода из проекта», — сказал Иван Богословский, CPO «Моей удаленки».

«Сегодня в России больше 13 млн самозанятых — вместе с ИП это уже около четверти всех трудящихся в стране. К 2028 г. число одних СЗ может вырасти до 18 млн — и мы стремимся стать супераппом как для них, так и для бизнеса, работающего с солопренерами», — сказала Александра Противень, операционный директор «Моей удаленки».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Хакеры взломали оборудование Cisco и проникли в ИТ-инфраструктуру властей США

Wildberries купила аэропорт

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 9 октября

SAP применяет мутные схемы, чтобы заманить клиентов в свое непопулярное облако. «Упрощенное» лицензирование только запутывает пользователей

Разработчиков трех видеосервисов, принадлежащих Rutube, отправят работать в новую компанию

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще