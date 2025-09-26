«Литрес» запускает продажи бумажных книг

Книжный сервис «Литрес» с конца сентября 2025 г. запускает продажи бумажных книг. Теперь пользователи могут совершать полный цикл покупки ассортимента ОРС «Читай-город — Буквоед» в «Литрес». На данный момент каталог составляет более 42 тыс. уникальных наименований, до конца 2025 г. планируется увеличить пересечение ассортимента до 100%. Об этом CNews сообщили представители «Литрес».

«Литрес» первым из цифровых книжных сервисов в России запустил полноценную покупку бумажных книг на своей площадке. Ранее произведения из каталога ОРС «Читай-город — Буквоед» в «Литрес» были представлены по реферальной программе: пользователь выбирал книгу и для совершения покупки по ссылке переходил на сайт книжной сети. «Литрес» при этом получал отчисления. Теперь покупка бумажных книг будет проходить в один клик непосредственно в «Литрес». Оплатить книги можно картой, а забрать заказ — в одном из 688 магазинов сети «Читай-город — Буквоед» по всей России. Доставка заказа бесплатна независимо от суммы. В «Литрес» на старте проекта будет представлено около 30% каталога «Читай-город — Буквоед» (более 42 тыс. уникальных наименований), до конца 2025 г. планируется увеличить пересечение ассортимента до 100%. Пока покупка бумажных книг доступна ограниченному числу пользователей на сайте «Литрес», в приложениях Android и iOS она появится в октябре 2025 г.

Запуск продажи бумажных книг в «Литрес» — это еще один инструмент по продвижению мультиформатного чтения. По данным исследования агентства O+K Research, проведенного по заказу ГК «Литрес» в мае 2025 г., доля мультиформатного потребления у пользователей постоянно растет, в том числе среди молодежи: среди потреблявших целевой контент респондентов 56% мультиформатны. Ранее для поддержки мультиформатного чтения ОРС «Читай-город — Буквоед» и сервис «Литрес» запустили совместную программу лояльности «Книголов».

«Синергия бумажного и цифрового форматов — одна из ключевых возможностей для развития книжного рынка России в целом. Печатные, электронные и аудиокниги не конкурируют между собой, а взаимодополняют, поэтому мы прилагаем большие усилия для развития мультиформатного чтения. Такие проекты, как совместная программа лояльности и продажи бумажных книг в «Литрес», не только позволяют нам обмениваться аудиторией с объединенной сетью «Читай-город — Буквоед», но и увеличивать продажи обеих компаний. Наша цель по данному проекту — выйти на выручку 100 млн рублей в месяц в 2026 г. Мы будем активно развивать это направление и в дальнейшем планируем расширить доступный каталог книг, давать возможность оформлять предзаказы на бумажные книги, подключить новые варианты доставки — курьерскую, 5post и др.», — сказал Сергей Анурьев, генеральный директор группы компаний «Литрес».