В начале учебного года онлайн-школы стали легкой добычей для хакеров

Аналитики StormWall проанализировали DDoS-атаки, направленные на учебные заведения в сентябре 2025 г. и выявили заметный рост инцидентов на информационные системы школ, а также сайты вузов и колледжей. Но главным трендом этого года является всплеск атак на ресурсы онлайн-школ, веб-сервисы для изучения иностранных языков и поиска репетиторов. Хакеры впервые организовали массовые DDoS-атаки на подобные образовательные учреждения. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

По данным аналитиков StormWall, с 1 по 20 сентября 2025 г. количество DDoS-атак на информационные системы школ выросло в 2,5 раза по сравнению с периодом с 1 по 20 августа этого года и на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство атак имели небольшую мощность 10-20 Гбит/с. Это указывает на то, что инциденты были организованы обычными школьниками, которые хотели помешать началу учебного года. По мнению экспертов, подростки приобрели дешевые инструменты для запуска атак в интернете.

Ситуация с онлайн-школами и другими образовательными онлайн-сервисами намного хуже. Эксперты компании выяснили, что с 1 по 20 сентября количество DDoS-атак на ресурсы российских онлайн-школ увеличилось в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда подобных инцидентов было совсем мало. Атаки на веб-сервисы по изучению иностранных языков выросли в 4,5 раза, а на сайты для поиска репетиторов в четыре раза. Это указывает на значительный интерес злоумышленников к образовательным учреждениям, ведущим деятельность в онлайн-формате.

Эксперты компании StormWall выявили несколько ключевых причин роста атак на онлайн-школы и другие образовательные веб-сервисы. После пандемии, на рынке онлайн-образования сформировались ключевые лидеры. Эти бренды уже широко известны в России, поэтому они представляют особый интерес для хакеров. Многие подобные проекты еще не успели обзавестись профессиональной защитой от DDoS-атак, что привлекает злоумышленников. Киберпреступники сканируют сайты онлайн-школ и видят, что защита отсутствует. Сайты и онлайн-приложения подобных проектов являются ключевыми цифровыми ресурсами. Зачастую злоумышленникам достаточно применять атаки на уровне L7, чтобы нарушить работу сервисов. Данные атаки являются относительно дешевыми, простыми в исполнении и крайне эффективными.

В результате DDoS-атак в сентябре 2025 г. пострадали многие российские учебные заведения, и, прежде всего, онлайн-школы и образовательные веб-сервисы. В ходе анализа инцидентов, были выявлены серьезные сбои в работе многих онлайн-школ, а некоторые из них не функционировали в течение нескольких часов. Веб-сервисы по изучению иностранных языков также столкнулись со сбоями, а ряд сайтов был недоступен два-три дня. Возникла сложная ситуация, препятствующая проведению успешного образовательного процесса. Пострадавшим веб-сервисам пришлось обращаться к провайдерам решений по защите от киберугроз, чтобы в короткое время справиться с атаками и восстановить работу онлайн-ресурсов.

«Мы каждый год сталкиваемся с атаками на образовательные учреждения в начале учебного года. В этом году злоумышленники нашли новую привлекательную цель - российские онлайн-школы. Поскольку у данных учебных заведений не было профессиональной защиты от DDoS-атак, они сильно пострадали от атак и столкнулись с серьезными финансовыми и репутационными потерями. Мы советуем всем онлайн-школам и другим образовательным веб-сервисам отнестись к этой ситуации максимально серьезно и подключить профессиональную защиту, чтобы в будущем успешно противостоять DDoS-атакам любого типа», — сказал Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.