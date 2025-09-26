CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«VK Добро» запускает круглогодичную верификацию фондов

Теперь российские благотворительные фонды могут подавать заявки на верификацию «VK Добра» без ограничений по времени. Это позволит большему числу организаций получить поддержку и привлечь дополнительное внимание общественности. Об этом CNews сообщили представители VK.

«VK Добро» представляет обновленную верификацию благотворительных фондов: с 1 октября 2025 г. прием заявок открыт не один месяц, как было ранее, а 365 дней в году, организации могут проходить отбор в любой сезон. Те фонды, которые не совсем соответствуют требованиям полной верификации, также смогут пройти частичную верификацию. Они будут представлены на официальной странице «VK Добра», в разделе «Найти фонд», однако не смогут запускать там сбор средств на свои нужды.

Статус доверенных благотворительных фондов позволит им реализовывать совместные проекты с «VK Добром». Дополнительно они получат возможность подтвердить статус проверенного фонда «ВКонтакте»: официальные страницы будут отмечены специальной синей галочкой в социальной сети. Через год благотворительные фонды, прошедшие частичную верификацию «VK Добра», также смогут претендовать на полную верификацию, если будут удовлетворять всем требованиям.

«Мы заинтересованы в развитии благотворительных фондов в России и на текущий момент поддерживаем более 300 из них. Чтобы оказать помощь еще большему числу организаций и сделать наше взаимодействие с фондами более открытым и гибким, мы запускаем круглогодичный сбор заявок и частичную верификацию. На наш взгляд, это шаг навстречу социальным инициативам, которые нуждаются в признании», — сказала Ксения Топоркова, руководитель направления устойчивого развития VK.

