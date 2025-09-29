Большинство россиян мечтают работать в известных компаниях

Публичность работодателя играет крайне важную роль в глазах соискателей: две трети россиян (81% от общей массы ответов) при прочих равных предпочли бы трудоустроиться именно в ту компанию, которая хорошо известна на рынке. Эксперты hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, и коммуникационного агентства Faves Communications, провели совместный опрос (опрос проводился с 30.07.2025 по 01.08.2025 среди 2, 032 тыс. российских соискателей) и выяснили, что в первую очередь это связано с более высоким уровнем доверия к известным брендам. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

65% россиян хотели бы трудиться в известных на рынке компаниях, так как считают, что такие работодатели тщательно заботятся о своей репутации и стараются создавать действительно комфортные условия для сотрудников. 30% опрошенных добавили, что в компаниях с громким именем точно соблюдают трудовой кодекс, что делает их особенно привлекательными. Наконец, для 19% в принципе важно работать в организации, которая у всех на слуху, так как это престижно. Таким образом, от общей массы ответов 81% поддерживают известность.

«Работодатели, бренд которых у всех на слуху, объективно вызывают больше доверия у людей — разумеется, если эта известность опирается на позитивные инфоповоды, а не на негатив. Соискатели изучают компанию до того, как откликнуться на вакансию или принять предложение, причем официальным сайтом никто не ограничивается. Люди читают последние новости о вас, оценивают, насколько активно и в каком ключе вы представлены в медиаполе. Именно поэтому бизнесу важно уделять внимание своей репутации во всех плоскостях: и с точки зрения коммерческого продвижения, и на рынке труда. Известность компании можно и нужно прокачивать, а репутацией — управлять, причем вектор продвижения должен коррелировать с общей бизнес-стратегией», — сказала Юлия Царева, основатель коммуникационного агентства Faves Communications.

Доводы против медийности и узнаваемости компаний собрали заметно меньше сторонников. Так, 13% предпочли бы неизвестного работодателя, потому что в таких местах меньше тратят на маркетинг и больше на сотрудников. 5% просто не любят публичность, а 3% уверены, что в малозаметных на рынке компаниях меньше требований к поведению сотрудников вне работы.

Известность и развитый бренд работодателя как некий гарант комфортных условий труда особенно важны для специалистов из профессиональных сфер «Продажи, обслуживание клиентов» (74% назвали этот фактор), «Информационные технологии» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 71%), а также «Маркетинг, реклама, PR» (70%). Среди представителей разных поколений наибольшее доверие известному бренду высказывают соискатели 18-24 лет (74%), наименьшее — 55 лет и старше (50%).

Уверенность в том, что заметная в медийном пространстве компания точно соблюдает трудовой кодекс, чаще всего встречается у респондентов из сферы HoReCa, розницы и маркетинга (по 39%). В разрезе возрастов такого мнения чаще всего придерживаются 18-24-летние россияне, реже — 45-54-летние (22%).

Наконец, более высокий престиж и статус работников публичных компаний сильнее всего привлекает маркетологов (34%), высший и средний менеджмент (30%), а также ИТ-специалистов (28%). Также престиж имеет значение для соискателей 25-34 лет (26%) и почти не важен людям старше 55 лет (7%).

«Наш опрос показал, что в первую очередь известность ассоциируется с хорошими условиями труда, причем у всех категорий соискателей. Развивая бренд компании как работодателя, важно делать акцент на это, но не забывать, что яркая картинка в медиа непременно должна соответствовать реальности. Хороший инструмент, чтобы заявить о себе не только как о производителе какого-либо продукта, но и как о привлекательном месте работы — это Рейтинг работодателей России от hh.ru. Участие бесплатное — достаточно подать заявку и пройти все этапы отбора. Результаты хорошо работают в коммуникациях. Позиция в Рейтинге — аргумент для соискателей и хороший повод для пиара. Об этом стоит рассказывать», — сказала Нина Осовицкая, методолог рейтинга, директор Бренд-центра hh.ru.

Наибольший скепсис относительно известности компании на рынке высказывали представители рабочего персонала. Так, только 48% из них считают, что развитый бренд гарантирует хорошие условия труда, и лишь 16% — что такие работодатели точно соблюдают ТК России.

Мнение о том, что работа в неизвестной компании более привлекательна, потому что там меньше тратят на маркетинг и больше на сотрудников, чаще всего встречалось в сферах «Закупки» (27%), «Рабочий персонал» (23%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (19%).

Не любят публичность как таковую обычно специалисты по управлению персоналом и работники туристическо-ресторанной сферы (по 10%), а также люди старше 55 лет (14%, в то время как среди соискателей младше 34 лет таких не более 3%). Ну а такой момент как сниженные требования к поведению сотрудников вне работы наиболее важен для административного персонала (6%).

При прочих равных известность и представленность бизнеса в медиаполе оказывают заметное влияние на решение соискателей. Более того: высококлассные специалисты с большей охотой идут в хорошо узнаваемые компании, к понятным и открытым работодателям.