Импортозамещение с громким звуком

Впервые в отечественной истории российские наушники вошли в топ-2 по продажам на крупнейшем маркетплейсе страны. Новая модель полноразмерных беспроводных наушников «Урал Молот H130» всего через месяц после старта продаж заняла второе место в категории Bluetooth-наушников на Ozon, уступив только глобальному лидеру — Samsung Galaxy Buds 3. Об этом CNews сообщили представители группы компаний «Урал».

Причем на равных соревнуясь в одной ценовой категории, «Молот» опережает Samsung по ключевым техническим характеристикам: время работы без подзарядки — до 120 ч против 30 ч у Galaxy Buds 3; активное шумоподавление — до 40 дБ (у Samsung эта функция отсутствует); акустическая архитектура — двойной драйвер (40 мм PET + 10 мм LCP) против одного динамического драйвера в Galaxy Buds 3.

Это наглядный пример того, как импортозамещение становится реальностью и выводит российские разработки в лидеры рынка.

molot-scaled_700.jpg

Новая модель полноразмерных беспроводных наушников «Урал Молот H130»

«Урал», разработчик модели, трансформируется в зонтичный бренд, выходя за пределы автозвука и завоевывая новые сегменты — портативную акустику и наушники. Причем компания принципиально пишет все названия кириллицей, неся миру понятие «русский звук» — особый почерк, основанный на глубоком, «шаляпинском» басе и честной подаче музыки. Разработка «Молота» заняла около трех лет.

«"Кто имеет уши, да слышит", сказано в Евангелии. Мы хотим, чтобы наша техника помогала слышать только доброе и светлое, сохранять чистоту восприятия в шумном мире», — сказал основатель группы компаний «Урал» Юрий Логинов.

