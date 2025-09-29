CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» усилил мобильный сигнал в домах и парках Воткинска

Жители микрорайона Березовка в Воткинске получили более устойчивый сигнал голосовой связи. «МегаФон» построил здесь новое телеком-оборудование, чтобы улучшить качество мобильной связи и сделать разговоры по телефону ещё комфортнее.

Действие запущенной инфраструктуры охватывает жилые массивы, общественные пространства, в том числе и парк «Сила леса» — популярное место отдыха горожан. Теперь абоненты могут c более высоким качеством сигнала даже в часы максимальной нагрузки на сеть общаться с близкими, находясь на прогулке или занимаясь спортом на свежем воздухе.

Воткинск – второй город в Удмуртии по объему голосового трафика, генерируемого жителями республики. Его показатели уступают только Ижевску. В среднем на одного абонента здесь приходится более 240 минут разговор в месяц.

«Для нас важно, чтобы жители и гости Воткинска оставались на связи в любых районах города. Березовка — большой микрорайон города, а парк "Сила леса" стал точкой притяжения для семейного досуга. Новая инфраструктура обеспечит здесь стабильный сигнал голосовой связи, что особенно ценно для абонентов, которые часто звонят близким и коллегам», — отметил Александр Соловьев, директор «МегаФона» в Удмуртии.

В этом году оператор уделяет пристальное внимание развитию сети в Воткинске. Уже расширено покрытие для жителей районов Сельхозхимия и Плодопитомник. Также уверенный сигнал появился на железнодорожном вокзале города и прилегающей территории, что оценят туристы и путешественники.

