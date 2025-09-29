CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

RuStore и VK Education запускают бесплатный курс по монетизации мобильных игр

VK Education и RuStore запускают образовательный курс «Мобильные игры как бизнес». Программа поможет начинающим разработчикам освоить продуктовый подход к мобильным играм — от анализа рынка и разработки идеи до монетизации и масштабирования. По итогам обучения участники смогут пройти в акселератор мобильных игр от RuStore и ведущих мобильных издателей России. Обучение бесплатное.

Студенты курса смогут освоить ключевые этапы создания и монетизации игр: аналитику и работу с продуктовыми метриками, проектирование систем игрового баланса, модели монетизации, включая рекламные и in-app-механики, методы продвижения и закупки трафика, а также подготовку презентаций проектов для партнеров. Это позволит им самостоятельно запускать и масштабировать успешные проекты мобильных игр.

Курс проводится в асинхронном формате и включает лекции и практические задания. Общая продолжительность программы составляет 32 академических часа. Занятия проводят эксперты VK и ведущих игровых издательств. Обучение является бесплатным и доступно на платформе VK Education.

После успешного завершения обучения выпускники получат сертификат и возможность подать заявку в акселератор мобильных игр от RuStore и ведущих издателей России. Лучшие участники акселерационной программы смогут развивать проекты под руководством экспертов, а также привлечь инвестиции в свои продукты и команды.

«Мобильные игры стали не просто популярным развлечением, но и одним из самых быстрорастущих сегментов цифровой экономики. Наш курс даст разработчикам практические инструменты для создания востребованных продуктов и поможет сформировать системное видение для развития и запуска мобильных игр на рынок. Совместная программа VK Education и RuStore подойдет как тем, кто уже работает над игровыми проектами, так и начинающим разработчикам», — сказала заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

«Рынок мобильных игр растет — мы видим успешные примеры от российских студий, которые используют наши инструменты для развития проектов. Игроки всегда в поиске новых захватывающих игр, а разработчики ищут эффективные способы монетизации. Наш курс поможет взглянуть на свой продукт как на полноценный бизнес, который можно масштабировать. Вы узнаете, как грамотно использовать все инструменты RuStore — от аналитики до маркетинговых решений — для роста аудитории и увеличения доходов», — отметил руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев.

Ранее VK Education запустила набор на бесплатные образовательные программы по IT, digital и креативным специальностям.

