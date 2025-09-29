Ведущий настольных игр и упаковщик Labubu на вахте: какие необычные вакансии предлагают соискателям «Авито Работа»

Тренд на персонализацию и уникальный опыт достиг рынка труда: по данным «Авито Работы», спрос работодателей на специалистов креативных профессий вырос на 32% в III квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, появление вакансий, таких как «актер озвучки игр» или «тренер по киберспорту», сигнализирует о глубокой трансформации запросов бизнеса и соискателей, для которых самореализация и интерес к задачам становятся важнее традиционной карьеры. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Эксперты Авито Работы сделали подборку нескольких оригинальных предложений.

Просмотр рилсов

Вне зависимости от региона удаленно требуется человек, который будет заниматься просмотром рилсов (коротких видео) для работы на популярной социальной платформе. Кандидату предлагается заработная плата по договоренности при гибком графике. Работодатель ищет человека, внимательного к деталям, разбирающегося в современных трендах и способного анализировать большой объем визуального контента. В обязанности войдет просмотр и оценка рилсов согласно внутренним критериям платформы.

Упаковщик игрушек Labubu

В Москве требуется упаковщик игрушек Labubu с зарплатой до 85 тыс. руб/мес при вахтовом методе работы. Работодатель ищет аккуратного и ответственного сотрудника, готового к монотонной работе. В обязанности входит сборка, проверка и бережная упаковка игрушек премиум-сегмента. Компания предоставляет проживание для иногородних кандидатов и полное соблюдение трудового законодательства.

Актер озвучки игр на иностранном языке

В Оренбурге открыта вакансия для актера озвучки компьютерных игр на иностранном языке. Зарплата доходит до 150 тыс. руб/месяц и зависит от объема выполненной работы. Кандидату требуется отличное знание английского языка, грамотная речь и наличие качественного микрофона для записи. В задачи будет входить перевод и озвучка реплик персонажей игр. Работа полностью удаленная, что позволяет сотрудничать со студиями со всей России.

Ведущий настольных игр

В Москве требуется ведущий настольных игр с зарплатой до 85 тыс. руб./мес. при гибком графике работы. Работодатель ищет коммуникабельного и артистичного кандидата, разбирающегося в современных настольных играх. В обязанности войдет проведение игровых сессий, объяснение правил и создание дружеской атмосферы для гостей антикафе. Для соискателя важны хорошие навыки общения и умение работать с разными возрастными группами.

Тренер по киберспорту

Также в Москве ищут тренера по киберспорту (Dota 2/CS:GO) с зарплатой до 120 тыс. руб/мес при гибком графике. Кандидату необходимо иметь опыт выступления на киберспортивных турнирах и глубокое понимание игровой механики. В обязанности войдет проведение индивидуальных и командных тренировок, разбор игр и разработка стратегий. Предусмотрена возможность полностью удаленной работы.

«Подобные вакансии показывают, что профессиональная реализация может быть гибкой, творческой и напрямую связанной с увлечениями человека. Рынок труда становится все более нишевым, открывая возможности для самореализации в самых неожиданных областях», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работа».