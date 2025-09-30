CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Кадры Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Александр Чесноков назначен директором по финансовому планированию и анализу «Авито»

Александр Чесноков назначен директором по финансовому планированию и анализу «Авито». Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Он будет отвечать за финансовую стратегию, управление финансовыми потоками и инвестиционными процессами, бюджетирование, анализ финансовых результатов и управление финансовыми рисками компании.

В новой роли он сфокусируется на внедрении нового продуктово-инвестиционного процесса, автоматизации финансовых процессов и дальнейшем развитии финансового партнерства.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

У создателя решений для блокировок в Рунете новый хозяин

Не можешь победить – возглавь. Visa тестирует стейблкоины для трансграничных платежей

В России пишут приложение, оценивающее, как студенты принимают традиционные ценности

CNews AWARDS 2025: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

Власти закрыли крупнейший в СНГ криптообменник

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще