Александр Чесноков назначен директором по финансовому планированию и анализу «Авито»

Александр Чесноков назначен директором по финансовому планированию и анализу «Авито». Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Он будет отвечать за финансовую стратегию, управление финансовыми потоками и инвестиционными процессами, бюджетирование, анализ финансовых результатов и управление финансовыми рисками компании.

В новой роли он сфокусируется на внедрении нового продуктово-инвестиционного процесса, автоматизации финансовых процессов и дальнейшем развитии финансового партнерства.