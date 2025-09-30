Мобильный Mailion 2.4 поможет лучше ориентироваться в потоке писем

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, объявила о большом обновлении мобильного почтового клиента Mailion, улучшающем пользовательский опыт. В релизе 2.4 были добавлены сразу несколько новых функций для быстрой и структурированной работы с письмами, событиями, задачами и контактами. Среди нововведений – объединение переписки в цепочки, умные подсказки почтовых адресов и возможность отмены удаления писем.

Теперь все письма в рамках одного обсуждения автоматически группируются, сохраняя полную историю переписки. Это обеспечивает целостность контекста коммуникации и помогает быстрее ориентироваться в потоках писем. Есть возможность сохранить недописанное письмо из цепочки как черновик, ответить на последнее письмо в цепочке или переслать его другому адресату. Можно управлять целыми цепочками: отмечать их как прочитанные или непрочитанные, а также удалять. Функцию группировки писем можно включить или выключить в настройках.

Новая система значков для типов файлов помогает быстрее идентифицировать тип вложения и улучшает визуальное восприятие мобильного приложения.

Система автоматически запоминает адреса, использованные для отправки, и предлагает их при вводе в полях «Кому», «Копия» и «Скрытая копия». Функция исключает необходимость ручного поиска и повторного ввода email-адресов. Это экономит время и исключает вероятность ошибок.

Работа с почтовым приложением стала быстрее – в релизе 2.4 реализован новый интерфейс для мгновенного взаимодействия с контактом. Из просмотра письма или события можно скопировать адрес электронной почты и создать новое письмо. Если контакт уже присутствует в адресной книге, пользователю доступен просмотр его полной карточки с данными – телефоном, местом работы и прочей информацией.

При удалении письма теперь появляется уведомление с возможностью немедленной отмены действия. Новая функция поможет предотвратить потерю сообщения в результате ошибки пользователя.

Из интерфейса просмотра события в календаре появилась возможность быстро отправить письма организатору или всем участникам, не копируя адреса вручную.

В карточке задачи теперь можно назначить только одного исполнителя, чтобы четко обозначить зону ответственности.

Приложение теперь отображает личные контакты, созданные в других почтовых клиентах. В карточке контакта отображается полный набор синхронизированных данных, включая телефоны, адреса электронной почты, место работы и личные сведения.

Чтобы не отвлекаться на входящие сообщения и сфокусироваться на выполнении задач, можно отключить оповещения о новых письмах и предстоящих событиях. Новая функция доступна в настройках приложения.

«Аналитики НАФИ выяснили, что сотрудники крупных компаний до 30% рабочего времени тратят на переписку по электронной почте. Учитывая этот факт, а также данные нашей аналитики пользовательского опыта, мы решили сделать взаимодействие с приложением Mailion еще более быстрым и удобным. Новые функции помогут сосредоточиться на содержании писем, а не на рутинных операциях, экономя время и предотвращая ошибки. Обновить или установить мобильный почтовый клиент Mailion пользователи могут в любом магазине приложений – RuStore, Google Play, Apple App Store, Huawei App Gallery», – сказала Рената Рязанцева, продакт-менеджер мобильного Mailion.