На ЭТП «ТЭК-Торг» состоялись первые закупки с использованием цифровых опросных листов

Федеральная электронная торговая площадка «ТЭК-Торг» представила результаты первых закупочных процедур, проведенных на площадке с использованием цифровых опросных листов. Об этом CNews сообщили представители «ТЭК-Торг».

В рамках пилотного проекта по внедрению цифровых опросных листов и автоматизации технической оценки две компании — ООО «Иркутская нефтяная компания» и ПАО «Татнефть» — успешно провели первые полностью цифровые закупки. «ИНК» осуществило процедуру закупки шиберных задвижек, а «Татнефть» — мостовых кранов, используя инновационный формат формирования технических требований. Так, перед началом процедур совместно с заказчиками были определены состав и наиболее релевантные номенклатурные позиции для закупки, что позволило сформировать технические требования к продукции в оцифрованном виде. Далее, с учетом необходимых параметров товаров к поставке, были созданы цифровые карточки позиций по аналогии с b2c-маркетплейсами.

Внедрение цифровых карточек обеспечило полную автоматизацию всех этапов закупочной процедуры — от формирования запроса до получения коммерческих предложений. Это позволило полностью исключить необходимость ручной обработки документации техническими специалистами, что значительно повысило эффективность процесса. Благодаря цифровизации процесса и функционалу сравнительного анализа, продолжительность технической оценки удалось сократить на 25 календарных дней.

Евгений Можаев, заместитель генерального директора АО «ТЭК-Торг»: «Важным преимуществом системы стало существенное повышение точности технической оценки. Автоматизированные системы практически полностью исключают человеческий фактор, что позволяет снизить количество ошибок в 99% случаев. Кроме того, внедрение функционала сравнительного анализа значительно повышает прозрачность выбора поставщиков и оптимизирует трудозатраты на аналитическую работу. Это важный шаг к дальнейшей автоматизации и цифровизации закупочных процедур, который открывает новые возможности для повышения эффективности работы предприятий и снижения издержек».

Цифровые опросные листы в настоящее время тестируют и другие компании ТЭК, что демонстрирует их значительный потенциал в сфере промышленных закупок и создает основу для дальнейшего развития этого направления.

