Точка Банк создал собственный сервис для безопасных С2С-расчетов

«Точка Банк» реализовал собственный сервис безопасной сделки для С2С-расчетов. Первым партнером, подключившим его, стала биржа видеоконтента «Студия Простора» от VK. Сервис обеспечит надежные и прозрачные взаиморасчеты между креаторами и заказчиками контента на платформе. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

Сервис безопасных сделок от «Точка Банк» полезен онлайн-платформам, в которых предусмотрены расчеты между физическими лицами. В основе решения лежит архитектура открытого API «Точка Банка», которая позволяет внешним онлайн-сервисам напрямую взаимодействовать с банковскими системами. Партнеры могут создавать сделки, контролировать их статусы и принимать решение о дальнейшем движении денежных средств – выплатить их исполнителю или вернуть заказчику. Безопасность интеграции гарантирует архитектура RSA-ключей.

Деньги хранятся в резерве до тех пор, пока заказчик не подтвердит получение товара или услуги, а исполнитель – выполнение своей работы.

Механизм безопасной сделки прост в использовании и реализуется в несколько этапов. Процесс происходит незаметно и бесшовно для пользователей: заказчик переводит средства, которые резервируются на счете в системе банка, но только до момента получения заказа и подтверждения его выполнения; после подтверждения — платформа инициирует команду в адрес банка и перевод средств исполнителю, и креатор получает оплату.

Такой способ проведения сделок минимизирует риски неоплаты или невыполненных обязательств, защищая интересы как исполнителя, так и заказчика на платформе.

Никита Лисик, руководитель продуктов по массовым выплатам в «Точка Банке»: «Подключение банковских решений через Open API существенно экономит время для пользователей и бизнеса: все процессы – от создания безопасной сделки до контроля статусов и учета – автоматизированы, прозрачны и оперативны. Мы в Точка Банке сейчас активно развиваем направление Open API и уже готовим ряд новых сервисов, которые легко интегрируются с платформами любого масштаба – от видеобирж до маркетплейсов и b2b-сервисов».

Ольга Мулендеева, CPO «Студии Простора» от VK: «Мы отмечаем высокий интерес к функционалу «Студии Простора» как со стороны бизнеса, так и со стороны креаторов. Для нас важно, чтобы взаимодействие в сервисе было удобным и безопасным для всех участников. Благодаря интеграции эквайринга Точки и внедрению функционала безопасной сделки нам удалось наладить надежное и прозрачное взаимодействие исполнителей и заказчиков. Благодарим команду «Точки» за плодотворное сотрудничество и вовлеченность как в продуктовые, так и в технические особенности интеграции».