«Яндекс Лавка» запустилась в Великом Новгороде, Калуге и Липецке

«Яндекс Лавка» начала работу совместно с локальными партнерами по франшизной модели в трех новых городах – в Великом Новгороде, Калуге и Липецке. Сервис будет отвечать за весь ассортимент, а франчайзи заниматься операционным управлением бизнеса, оптимизацией процессов в дарксторах и обеспечением качества продукции: соблюдением необходимых норм хранения, температурных режимов и условий доставки.

В новых городах действуют дарксторы ― небольшие технологичные помещения, в которых собираются заказы для доставки. В ассортименте доступно более 4 тыс. товаров и более 400 позиций готовых блюд: от салатов до полноценных обедов. В Великом Новгороде также работают дарккитчены — кухни, на которых блюда готовят перед доставкой. Курьер привезет их горячими. «Лавка» планирует открыть такие кухни в остальных городах в ближайшее время. Спрос на готовую еду в регионах растет –– за последний год продажи готовых блюд выросли на 84%.

Кроме доставки продуктов, готовой еды и повседневных товаров, в приложении доступен заказ из аптек и зоомагазинов. Пользователи могут купить безрецептурные лекарства и товары для животных — курьер привезет их из ближайших магазинов-партнеров вместе с заказом из «Лавки».

С запуском сервиса в регионах появится около 1 тыс. новых рабочих мест различных специализаций: курьеров, сборщиков, кладовщиков, поваров и управляющего состава дарксторов.