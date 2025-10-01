CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Hybe: более 80% инвентаря Connected TV в России не передает данные о провайдере

Аналитики платформы для продвижения мобильных приложений Hybe, которая входит в состав AdTech-экосистемы Hybrid, выявили ключевые проблемы рынка Connected TV (CTV) в России, которые осложняют для рекламодателей работу с таргетингом и верификацией показов. Согласно исследованию, значительная часть инвентаря является «слепой» из-за недостаточного объема передаваемых технических данных.

Главной сложностью названо критически низкое качество данных об устройствах в рекламном аукционе. Так, более 80% инвентаря не передает информацию о бренде интернет-провайдера пользователя. Около 30% устройств не идентифицируются по географическому признаку вплоть до уровня городов, а менее 25% не отдают данные о языке интерфейса. Помимо этого, значительный объем инвентаря не обладает необходимыми атрибутами для проверки антифрод-системами, так как не передает название приложения или домена, а также характеристики видео.

Эти ограничения создают прямые риски для рекламодателей, выражающиеся в неточном таргетинге, сложностях анализа эффективности кампаний и повышенной вероятности мошенничества. Ситуация усугубляется растущим давлением со стороны крупных рекламных экосистем (платформ с изолированными данными, таких как «Яндекс» и VK, МТС), которые задают высокую планку качества данных, и рекламодатели начинают требовать того же от всего рынка.

«Наш анализ показывает разрыв между растущими требованиями рекламодателей и реальным состоянием инвентаря. Критически важные для таргетинга и верификации данные, такие как бренд провайдера, отсутствуют в более чем 90% запросов. Это явный сигнал для площадок и издателей о необходимости инвестировать в улучшение качества данных. Осведомленность об этих проблемах — первый шаг к созданию новых технологических решений для рынка», — сказал Александр Сазанов, директор по продукту Hybe.

В текущих условиях, по мнению аналитиков Hybe, наиболее предсказуемую отдачу от рекламы на CTV получат бренды с широкой целевой аудиторией. К ним относятся крупные ритейлеры, телеком-операторы и стриминговые сервисы. Для нишевых брендов и представителей малого бизнеса, ориентированных на гиперлокальную или узкую аудиторию, достижение высокой эффективности рекламных кампаний требует более глубокой проработки подходов к таргетингу и использованию специализированных рекламных форматов.

