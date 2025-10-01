CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Кабинет «Авито Рекламы» стал доступен индивидуальным предпринимателям

Команда «Авито AdTech» расширила возможности рекламного кабинета для самостоятельного запуска маркетинговых кампаний. Теперь инструменты «Авито Рекламы» доступны для индивидуальных предпринимателей. Они смогут настраивать и показывать рекламу многомиллионной аудитории «Авито», гибко управлять продвижением и привлекать потенциальных клиентов. Это отвечает социальной миссии площадки по развитию предпринимательства.

С октября функциональность кабинета «Авито Рекламы» расширилась: его возможности стали доступны не только юридическим лицам, но и бизнесу любого масштаба. Индивидуальным предпринимателям достаточно зарегистрироваться в сервисе, пополнить баланс кабинета на сумму от 5 тыс. руб. и совершить несколько настроек для запуска кампаний.

«Онлайн-реклама стала обязательным условием для устойчивого роста и развития своего дела. Задача «Авито» — сделать так, чтобы бизнес любого масштаба мог решать свои задачи на площадке быстро и эффективно. И мы видим результат: во втором квартале инвестиции брендов в медийную рекламу на «Авито» выросли на 93% год к году. Для этого мы сделали ставку на развитие рекламных технологий, в том числе и для индивидуальных предпринимателей. Новый кабинет «Авито Рекламы» объединяет точные алгоритмы рекомендаций и доступ к многомиллионной аудитории, мотивированной к сделке. С его помощью предприниматели могут получать новых клиентов, которые вероятнее совершат покупку, увеличивать продажи и повышать узнаваемость собственного бренда», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

Инструменты «Авито Рекламы» подойдут для решения разных задач. Среди них как рост узнаваемости бренда и охватов, так и привлечение покупателей. Предприниматели могут вести аудиторию на внешние сайты или на собственные магазины внутри площадки.

При этом реклама показывается не всем пользователям, а только наиболее заинтересованным в ней посетителям: за это отвечают рекомендательные технологии «Авито». Для этого алгоритмы учитывают информацию об интересах и поведении аудитории и на ее основе показывают подходящую рекламу.

В рекламном кабинете работает структура для гибкого тестирования гипотез: кампании делятся на группы, а они — на креативы. Это позволяет предпринимателям экспериментировать с разными форматами, креативами и объемами бюджета.

Запускать кампании можно в трех форматах. Среди них: стандартное статичное изображение, видеореклама и интерактивный динамический баннер. Оценивать результаты кампаний поможет специальный инструмент — «Прогнозатор». Он предварительно оценивает охват и число показов баннеров или видеороликов в зависимости от заданного бюджета. При создании рекламной кампании индивидуальный предприниматель увидит, насколько реже или чаще будет показываться его реклама по сравнению с конкурентами.

Маркировка креативов происходит автоматически и не влияет на скорость запуска кампаний: платформа бесшовно интегрирована с оператором рекламных данных.

