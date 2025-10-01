Кабинет «Авито Рекламы» стал доступен индивидуальным предпринимателям

Команда «Авито AdTech» расширила возможности рекламного кабинета для самостоятельного запуска маркетинговых кампаний. Теперь инструменты «Авито Рекламы» доступны для индивидуальных предпринимателей. Они смогут настраивать и показывать рекламу многомиллионной аудитории «Авито», гибко управлять продвижением и привлекать потенциальных клиентов. Это отвечает социальной миссии площадки по развитию предпринимательства.

С октября функциональность кабинета «Авито Рекламы» расширилась: его возможности стали доступны не только юридическим лицам, но и бизнесу любого масштаба. Индивидуальным предпринимателям достаточно зарегистрироваться в сервисе, пополнить баланс кабинета на сумму от 5 тыс. руб. и совершить несколько настроек для запуска кампаний.

«Онлайн-реклама стала обязательным условием для устойчивого роста и развития своего дела. Задача «Авито» — сделать так, чтобы бизнес любого масштаба мог решать свои задачи на площадке быстро и эффективно. И мы видим результат: во втором квартале инвестиции брендов в медийную рекламу на «Авито» выросли на 93% год к году. Для этого мы сделали ставку на развитие рекламных технологий, в том числе и для индивидуальных предпринимателей. Новый кабинет «Авито Рекламы» объединяет точные алгоритмы рекомендаций и доступ к многомиллионной аудитории, мотивированной к сделке. С его помощью предприниматели могут получать новых клиентов, которые вероятнее совершат покупку, увеличивать продажи и повышать узнаваемость собственного бренда», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

Инструменты «Авито Рекламы» подойдут для решения разных задач. Среди них как рост узнаваемости бренда и охватов, так и привлечение покупателей. Предприниматели могут вести аудиторию на внешние сайты или на собственные магазины внутри площадки.

При этом реклама показывается не всем пользователям, а только наиболее заинтересованным в ней посетителям: за это отвечают рекомендательные технологии «Авито». Для этого алгоритмы учитывают информацию об интересах и поведении аудитории и на ее основе показывают подходящую рекламу.

В рекламном кабинете работает структура для гибкого тестирования гипотез: кампании делятся на группы, а они — на креативы. Это позволяет предпринимателям экспериментировать с разными форматами, креативами и объемами бюджета.

Запускать кампании можно в трех форматах. Среди них: стандартное статичное изображение, видеореклама и интерактивный динамический баннер. Оценивать результаты кампаний поможет специальный инструмент — «Прогнозатор». Он предварительно оценивает охват и число показов баннеров или видеороликов в зависимости от заданного бюджета. При создании рекламной кампании индивидуальный предприниматель увидит, насколько реже или чаще будет показываться его реклама по сравнению с конкурентами.

Маркировка креативов происходит автоматически и не влияет на скорость запуска кампаний: платформа бесшовно интегрирована с оператором рекламных данных.