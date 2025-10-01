Первое пособие по цифровой доступности музеев опубликовано при сотрудничестве МТС и партнеров

ПАО «МТС», цифровая экосистема, совместно с Русским музеем, АНО «Лаборатория культурных практик» и Благотворительным фондом «Система» сообщает о выпуске уникального методического пособия «Цифровая инклюзия в музеях» для повышения качества работы музеев и других культурных институций с инклюзивными посетителями. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В пособие вошли методические рекомендации по организации инклюзивного пространства в музеях при помощи технологических решений: тематические разделы освещают вопросы доступности навигации, обустройства сервисных зон, экспозиционного пространства и мультимедийных решений; возможностей проведения очных и онлайн мероприятий; создания медиапродуктов – сайтов и мобильных приложений; коммуникации с аудиторией в социальных сетях и мессенджерах.

Пособие предназначено для широкого круга стейкхолдеров в сфере культуры – руководителей и сотрудников соответствующих учреждений, кураторов в сфере доступности и инклюзии; ИТ-специалистов, веб-разработчиков и веб-дизайнеров; представителей некоммерческих организаций; поставщиков и разработчиков цифровых сервисов и продуктов. Оно должно помочь ответить на вопросы, как сделать существующую цифровую инфраструктуру музея доступной для всех посетителей, какие технологии способствуют развитию инклюзии, а также какие решения могут создать риски и как их минимизировать.

К созданию пособия привлечены 14 авторов с соответствующим опытом – в частности, описаны актуальные практики, которые специалисты музеев смогут применить для повышения доступности своих цифровых продуктов. Информация собрана и систематизирована впервые в музейной практике. В скором времени на основе материалов запланировано проведение бесплатных обучающих вебинаров по цифровой доступности для сотрудников российских учреждений культуры.

«Обеспечение цифровой доступности – одна из ключевых задач МТС в сфере социального развития. Новое пособие создано в ответ на запрос музейного сообщества – авторы провели опрос среди музейных специалистов, чтобы оценить уровень цифровой доступности в российских учреждениях культуры. Обладая богатым опытом поддержки социальных инициатив по развитию инклюзивных практик, мы в МТС увидели большой потенциал в выпуске систематизирующего пособия, которое имеет все шансы стать настольной книгой и значимой методической помощью для сотрудников учреждений культуры в части внедрения в свою работу передовых цифровых инструментов», – сказала руководитель Центра социальных и благотворительных программ цифровой экосистемы МТС Ольга Юркова.

«Создание цифровой доступности – это не просто техническая задача. Это важный шаг к тому, чтобы музеи становились более открытыми для всех, независимо от физических возможностей, жизненных обстоятельств или цифровой грамотности посетителей. Инклюзивный подход в цифровой среде расширяет возможности для взаимодействия с аудиторией, делает продукты универсальными и улучшает пользовательский опыт. Мы предлагаем объединить усилия и применить опыт практикующих специалистов, чтобы внести свой вклад в формирование более инклюзивного общества», – сказала руководитель отдела инклюзивных программ Русского музея Ольга Гончарова.

«Благотворительный фонд «Система» более 20 лет является партнером Русского музея. За это время мы поддержали множество проектов, направленных на повышение доступности культуры. В последние годы особое внимание мы уделяем развитию инклюзивных и цифровых программ, которые становятся масштабнее и закладывают основы новых отраслевых стандартов в музейном деле. Выпуск этого пособия – закономерный этап нашей долгосрочной работы», – сказал руководитель культурно-просветительских проектов Благотворительного фонда «Система» Сергей Александров.