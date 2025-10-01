CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Цифровизация Электроника
|

Тренд на умные устройства подхватили сельчане Омской области

Сельчане в регионе стали чаще внедрять современные технологии в свой быт. За последний год количество умных устройств, подключённых к сети «МегаФона» в сельских населенных пунктах области, выросло на 31%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Лидером по цифровизации стал Омский район. Местные жители составляют 33% всех сельских пользователей электронных помощников. Также активно оснащают дома гаджетами для повышения комфорта и безопасности абоненты оператора из Тюкалинского (4,3%) и Любинского (4%) районов. Они расположились на втором и третьем месте рейтинга соответственно.

В небольших населенных пунктах среди владельцев умных устройств преобладают люди 35-44 лет – 34% от общего числа. Вторую строчку занимают сельчане от 25 до 34 лет – 22%, а третью жители 45‑54 лет – 19%. Менее активна аудитория 55‑64 лет (18%), старше 65 лет (4%) и жители в возрасте от 16 до 24 лет (3%).

Потребление трафика умными устройствами также растет: за год объем данных увеличился на 98%. Значимый вклад в динамику вносят системы умного дома: камеры наблюдения, отопительные системы, охранные комплексы, автоматика для ворот и прочие интеллектуальные приборы.

Мобильная связь позволяет управлять техникой на любом расстоянии. Стабильный сигнал — ключевое условие для работы цифровых систем. В местах, где отсутствует проводной интернет, его заменяет мобильная связь.

Для поддержания одновременной работы тысяч устройств «МегаФон» с начала года построил и модернизировал 48 телеком‑объектов в Омске и районах области. Внедрение дополнительных частотных слоев LTE, а также рефарминг сети позволил увеличить медианную скорость мобильного интернета на территории региона до 33,11 Мбит/с.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

«Почту России» оштрафовали за 10-дневную задержку сообщения через интернет

«Королева краденых биткоинов», укравшая криптовалюту на $7,3 млрд

У создателя решений для блокировок в Рунете новый хозяин

Не можешь победить – возглавь. Visa тестирует стейблкоины для трансграничных платежей

В России пишут приложение, оценивающее, как студенты принимают традиционные ценности

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Чем заняться когда скучно: самые интересные нейросети для развлечений

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще