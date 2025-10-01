Умные устройства все чаще используют жители сел Новосибирской области

Сельчане в регионе стали чаще внедрять современные технологии в свой быт. За последний год количество умных устройств, подключенных к сети «МегаФона» в сельских населенных пунктах области, выросло на 76%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Лидером по цифровизации стал Новосибирский район. 43% всех сельских пользователей электронных помощников живут именно в этом районе. Также активно оснащают дома гаджетами для повышения комфорта и безопасности абоненты оператора из Искитимского (8%) и Мошковского (7%) районов. Они расположились на втором и третьем месте рейтинга соответственно.

В небольших населенных пунктах среди владельцев умных устройств преобладают люди 35-44 лет – 47% от общего числа. Вторую строчку занимают сельчане от 45 до 54 лет – 22%, а третью жители 25‑34 лет – 16%. Менее активна аудитория 55‑64 лет (8%), старше 65 лет (4%) и жители в возрасте от 16 до 24 лет (3%).

Потребление трафика умными устройствами также растет: за год объем данных увеличился на 88%. Значимый вклад в динамику вносят системы умного дома: камеры наблюдения, датчики для отопительных систем, охранные комплексы, автоматика для ворот и прочие интеллектуальные приборы.

Сим-карты позволяют управлять техникой на любом расстоянии. Стабильный сигнал — ключевое условие для работы цифровых систем. В местах, где отсутствует проводной интернет, его заменяет мобильная связь.

Для поддержания одновременной работы тысяч устройств «МегаФон» с начала года построил и модернизировал телеком‑объекты на территории всех 30 районов области. Внедрение дополнительных частотных слоев LTE, а также рефарминг сети позволил увеличить медианную скорость мобильного интернета более, чем на 50% в Коченёвском, Чановском, Черепановском районах, а также в городе Искитим. В целом, по региону средняя скорость передачи данных выросла в первом полугодии на 49% и составила 39,11 Мбит/с.