«VK Реклама» запустила новый формат для повышения видимости бренда и охватов контента

Рекламодателям, которые ведут свои каналы в «Дзене», стало доступно продвижение горизонтальных видеороликов на главной странице платформы, а также в лентах рекомендаций разделов «Статьи» и «Видео». Об этом CNews сообщил представитель VK.

Новый инструмент «VK Рекламы» поможет увеличить охваты контента, расширить знание аудитории о бренде и стимулировать продажи.

После клика по рекламному баннеру пользователь попадает на страницу с видео. Здесь уже заложен весь необходимый функционал, который способствует не только просмотру ролика, но и решению бизнес-целей рекламодателя. Так, кнопка перехода на продвигаемый сайт размещается под видеоплеером и заметна даже в полноэкранном режиме. При этом таймер автоматического перехода на сайт появляется за 10 секунд до окончания видео, а по истечении этого времени перенаправляет пользователя на рекламируемый сайт.

На странице при этом отсутствует иная реклама, что позволяет сосредоточить внимание пользователя исключительно на продвигаемом видео. У рекламодателя также есть возможность добавить аудит-пиксель и проводить независимый аудит показов и просмотров.