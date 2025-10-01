«Яндекс Еда» поможет региональным ресторанам найти новых гостей с помощью блогеров

Рестораны-партнёры «Яндекс Еды» из регионов получат доступ к новому инструменту продвижения — платформе «Есть контакт». На ней сервис собрал базу инфлюенсеров из разных регионов России, которые работают по бартеру. Благодаря платформе небольшие региональные заведения смогут выйти на новую аудиторию без использования рекламных бюджетов. Первым 50 ресторанам-участникам «Яндекс Еда» полностью компенсирует стоимость бартерного заказа.

«Яндекс Еда» самостоятельно отобрала базу инфлюенсеров из более чем 20 городов России — Владивостока, Красноярска, Челябинска, Воронежа и других — и договорилась об условиях сотрудничества. В базу вошли, например, авторы местных Telegram-каналов с лояльной аудиторией, которые пишут о жизни города, гастрономии, развлечениях и семейном досуге. Все они готовы работать по бартеру: ресторану нужно только предоставить депозит на офлайн-посещение или заказ с доставкой из своего заведения, а блогер взамен сделает публикацию. Благодаря платформе «Есть контакт» от «Яндекс Еды» небольшие рестораны из регионов смогут обеспечить себе продвижение и повысить узнаваемость в городе без рекламного бюджета. А локальные блогеры смогут найти постоянных заказчиков, разнообразить контент и расширить аудиторию.

Сервис берёт на себя всю предварительную работу по организации сотрудничества ресторатора и блогера. Партнёру нужно только выбрать блогера, заполнить и отправить форму с запросом. «Яндекс Еда» передаст предложение автору канала, после чего блогер и заведение смогут сразу перейти к обсуждению деталей совместного контента. Первым 50 рестораторам, которые начнут работать с блогерами через платформу, «Еда» компенсирует стоимость бартерного заказа и его доставку блогеру.

Участие в проекте бесплатное для всех ресторанов-партнёров «Яндекс Еды» из городов присутствия. В дальнейшем сервис планирует масштабировать инициативу: добавлять новые регионы и расширять список блогеров.