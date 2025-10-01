«Яндек»с запускает обновленную сертификацию в «Директе»

С 1 октября специалистам по интернет-рекламе стала доступна обновленная сертификация – инструмент, который позволяет оценивать и подтверждать квалификацию сотрудников благодаря трем уровням сложности. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Ранее сертификация по «Директу» состояла из двух уровней – базового и продвинутого, теперь обновленный подход учитывает больше деталей, делится на три ступени и включает в себя актуализированные вопросы: базовый подходит для тех, кто только начинает свой путь продвижения в интернете. Уровень может быть также полезен маркетологам, которые не настраивают кампании самостоятельно, специалистам по работе с клиентами или продажам в агентствах; профессиональный – новый уровень тестирования рассчитан на людей, которые уже работают с продвижением в интернете и хотят проверить свои знания перед переходом к решению более сложных и комплексных задач; продвинутый – обновленный уровень тестирования для профессионалов, имеющих практический опыт работы с рекламной платформой.

По прогнозам «Яндекса», для успешной сдачи теста и подтверждения квалификации с первого раза требуется серьезная подготовка. Лишь каждый третий специалист уже обладает нужным уровнем знаний. При этом квалификация специалистов крайне важна для рынка, она является их значительным конкурентным преимуществом.

Сертификат является отличительным знаком, который позволит специалистам быстрее находить клиентов, а бизнесам увереннее расти. Опираясь на данные внутренних исследований «Яндекса», можно заметить, что сертифицированные специалисты по «Директу» повышают доход кампаний на 225%, увеличивают их конверсию в четыре раза, а также снижают стоимость продаж на 70%*.

На данный момент можно пройти базовый и профессиональный уровни сертификации, продвинутый уровень станет доступен всем в течение нескольких дней.

* Сравнение эффективности кампаний сертифицированных специалистов и тех, кто не сдал сертификацию выше базового уровня (по данным внутренних исследований «Яндекса», январь 2025 г.