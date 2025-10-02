Блогеры «ВКонтакте» будут рекламировать товары Ozon

Продавцы Ozon смогут продвигать товары в развлекательном контенте соцсети, а авторы — зарабатывать на создании постов и видео. Предпринимателю достаточно в личном кабинете Ozon отметить товары для продвижения, выбрать формат публикации и указать ставку. После этого товары автоматически попадут в VK AdBlogger — сервис, который связывает бренды и креаторов. Авторы могут выбрать интересные им товары и создать уникальный контент о них.

На старте все затраты на продвижение берёт на себя Ozon: инструмент доступен со скидкой 99% – предприниматели могут попробовать новый формат почти без бюджета. Кроме того, инструмент автоматически маркирует рекламу — это избавляет бизнес от юридических и технических сложностей и исключает риск ошибок

Пользователи «ВКонтакте» взаимодействуют с товарным контентом продавцов в ленте новостей, сообществах предпринимателей, поиске и «Маркете ВКконтакте», а заказ и оплата происходят на Ozon.

Как утверждают исследования, пользователи всё чаще совершают в соцсетях покупки. Соцсети стали важным каналом для знакомства с брендами — каждый третий пользователь впервые узнает о продукте именно там. В России охват соцсетей превышает 106 млн человек или 73% населения, которые уже являются потенциальной базой для развития социальной коммерции в стране.