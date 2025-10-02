Для жителей района Красного Октября обновили сеть мобильной связи

Цифровая экосистема МТС завершила строительство новых базовых станций LTE в Краснооктябрьском районе Волгограда. Благодаря обновлению оборудования скорость мобильного интернета выросла на треть, что позволяет жителям с большим комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Краснооктябрьский район – один из самых динамично развивающихся в Волгограде. Здесь проживает около 150 тыс. человек, район активно застраивается жилыми комплексами. Он сочетает в себе густонаселенные жилые кварталы, промышленное производство и развитую социально-культурную инфраструктуру: здесь находятся металлургический завод «Красный Октябрь», в честь которого район получил свое название, Волгоградский государственный театр «Царицынская опера», а также множество образовательных учреждений.

«Мы видим, что нагрузка на сеть в Краснооктябрьском районе планомерно растет, поэтому заранее укрепляем инфраструктуру в оживленных районах. Новые базовые станции позволяют жителям пользоваться мобильными сервисами с высокой скоростью. Аналитика Big Data МТС помогает нам определить локации, где обновление сети наиболее востребовано нашими абонентами», — сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.