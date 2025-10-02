GreenData запускает биржу разработчиков «GreenData Фриланс»

Компания GreenData, разработчик импортонезависимой low-code платформы, объявляет о запуске «GreenData Фриланс» — площадки, объединяющей заказчиков и независимых разработчиков в единой цифровой экосистеме. Новый сервис позволит малому и среднему бизнесу быстро запускать ИТ-проекты, а фрилансерам и студентам — находить перспективные заказы и создавать решения, которые могут вырасти в полноценные продукты. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

На российском рынке до сих пор доминировали универсальные фриланс-биржи. Узкоспециализированного сервиса, при этом встроенного в корпоративную low-code платформу, не существовало. Новый сервис «GreenData Фриланс» впервые объединяет запросы бизнеса и экспертизу разработчиков внутри единой экосистемы, обеспечивая компаниям быстрый доступ к нужным компетенциям.

Новая площадка выступает посредником между бизнесом и разработчиками. Компании размещают задачи с бюджетом и сроками, а разработчики, зарегистрированные в личном кабинете, получают к ним доступ и подают заявки на выполнение. После уточнения деталей во встроенном чате заказчик выбирает исполнителя. Далее стороны самостоятельно заключают договор и приступают к работе.

GreenData, при этом, оказывает поддержку участникам, предоставляя необходимые обучающие материалы, в том числе и бесплатные. В рамках поддержки есть также WikiMedia с подробным разбором функциональности платформы и действующее сообщество в Telegram, где практикующие специалисты помогают пользователям с решением вопросов.

Одно из ключевых преимуществ площадки — отсутствие комиссий. Все финансовые расчеты остаются на стороне участников проекта. Кроме того, независимо от выбранного тарифного плана, пользователи получают доступ ко всем функциональным возможностям платформы без ограничений.

Особенностью решения является также возможность самостоятельного выпуска мобильных приложений под брендом заказчика. Готовые продукты, адаптированные в виде фирменных приложений, можно опубликовать в App Store и Google Play без привлечения сторонних разработчиков, что обеспечивает компаниям дополнительную гибкость и усиливает узнаваемость бренда. Разработчики могут монетизировать свои решения через маркетплейс GreenData, публикуя и продавая созданные модули и продукты в рамках единой экосистемы платформы.

«Мы создаем экосистему, в которой и небольшие команды, и отдельные специалисты могут пробовать свои силы в разработке функциональных ИТ-решений. При этом речь идет о создании полноценных продуктов, оптимизированных под задачи небольших компаний, — сказал Денис Голдобин, управляющий директор компании GreenData. — Такая возможность востребована не только среди опытных разработчиков, но и у начинающих специалистов, которые хотят получить практический опыт, сформировать портфолио и найти перспективные проекты. Кроме того, каждый будущий разработчик биржи автоматически получает доступ к теоретическим и практическим материалам Центра компетенций GreenData по low-code-разработке — это отличный старт для карьеры».

В ближайшее время планируется расширить функциональные возможности нового решения для управления проектами. Так, на площадке будут доступны такие инструменты, как канбан-доски, формы отчетности, шаблоны документов, а также обучающие материалы.