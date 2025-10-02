CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» улучшил связь в Белгородской области

Инженеры «МегаФона» модернизировали около 50 базовых станций в городах Белгород, Старый Оскол, Алексеевка, Строитель и Шебекино, а также в рабочем поселке Ивня. В этих населенных пунктах в общей сложности проживают около 600 тыс. человек. Проведенные работы позволили повысить технические характеристики оборудования, и качество связи, а также расширить покрытие и увеличить емкость сети. Средняя скорость передачи данных теперь может достигать 100 Мбит/с, а качество голосовой связи заметно выросло.

В программу развития инфраструктуры попали более 10 локаций областного центра. Среди них Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова и Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Молодежный культурный центр, Литературный музей, Центральный парк и набережная реки Везелки.

Более надёжным сигнал стал и в районе улиц Шаландина, Губкина, Энергетиков и Михайловского шоссе – на этих территориях сосредоточены жилые массивы, магазины и детские сады.

Принимать и совершать звонки даже в часы пиковой нагрузки стало легче в областном Дворце бракосочетания и в «Сквере Любви», где молодожены начинают свой праздник, проводят фотосессии, возлагают цветы к скульптурной композиции Петра и Февроньи и вешают на ажурные арки символические замочки.

«Наши аналитики подсчитали, что интерес к сайтам по организации бракосочетаний за год вырос в регионе в 1,5 раза. Приближается одна из самых красивых и популярных дат – 25 октября 2025 г., на них традиционно приходится рекордное количество заявлений. Моральная и техническая поддержка, а также обеспечение цифрового комфорта молодежи – важная тема для нашего региона, и я рад, что в такой важный день молодожены смогут оперативно принимать поздравления и делиться своей радостью с друзьями и близкими как бы далеко они не были», – сказал директор «МегаФона» в Белгородской области Александр Меркушев.

Модернизация сети прошла также в нескольких селах региона, в частности в селе Бобрава Ракитянского района, где проживают около 1,5 тыс. человек, большая половина из которых пенсионеры – теперь они смогу на более комфортных скоростях пользоваться цифровыми сервисами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Сотни экспертов по цифровизации промышленности соберутся на CNews FORUM 2025

Google сократила более 100 дизайнеров, чтобы внедрить вместо них нейросеть

Россия под атакой. Ботнеты захватывают российские сервера, в 39% случаев вредоносный трафик идет с территории страны

«Почту России» оштрафовали за 10-дневную задержку сообщения через интернет

«Королева краденых биткоинов», укравшая криптовалюту на $7,3 млрд

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще