На базе «ЭРА-ГЛОНАСС» запустили цифровой сервис управления автопарками

С сегодняшнего дня во всех регионах России заработала цифровая платформа для управления автопарками — «ГЛОНАСС-Ассист». Ее цель – снижение эксплуатационных затрат и повышение эффективности работы транспортных систем за счет онлайн-мониторинга состояния и работы техники. Платформа работает в веб-версии и доступна в виде приложения для скачивания. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

До конца года к платформе ожидается подключение более 20 тыс. транспортных средств: автобусные парки, такси, владельцы лесной техники.

«"ГЛОНАСС-Ассист" представляет собой мини-социальную сеть для всего персонала автопарка: от владельцев и бухгалтеров до водителей. Карточки транспортных средств содержат полную историю эксплуатации, ремонтов, сроков замены запчастей и штрафов за нарушения правил дорожного движения, а интегрированные модули позволяют оптимизировать управление транспортом и избежать простоя транспортного средства. Платформа сейчас работает в веб-версии и в виде мобильного приложения для скачивания на большинство операционных систем», — сказал директор департамента продаж АО «ГЛОНАСС» Виталий Деркач.

Для запуска профиля необходимо ввести информацию о штате автопарка с контактами, документацией, карточками транспортных средств и другими данными.

Интерфейс системы представляет собой дашборд с цифрами, личный кабинет и более 10 функциональных блоков, среди которых – импорт отчетов с шаблонами, планирование и учет технического обслуживания, мониторинг расхода топлива и износа комплектующих, интеграция с бухгалтерскими учетными системами и целым рядом функциональных возможностей. Система сама напомнит о дедлайнах.

Основное условие подключения таксопарков к приложению – подключение транспортных средств к платформе мониторинга на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС».