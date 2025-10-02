CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В АИС «МФЦ-Капелла» настроено взаимодействие с мессенджером Max

«БФТ-Холдинг», разработчик комплексной системы для автоматизации деятельности многофункциональных центров АИС «МФЦ-Капелла», сообщает об интеграции своего программного продукта с национальным мессенджером Max. Региональные сети МФЦ, использующие решение «БФТ-Холдинга», получили дополнительный канал коммуникации с клиентами. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

«МФЦ-Капелла» – это централизованное комплексное решение для автоматизации процессов оказания госуслуг заявителям в многофункциональных центрах (МФЦ) по принципу «одного окна». С его помощью многофункциональные центры могут предоставлять гражданам и бизнесу полный спектр услуг, доступных в определенном регионе. Система интегрируется с программно-аппаратными комплексами контакт-центров, обменивается данными с государственными и муниципальными информационными системами, в том числе с федеральными информационными системами с использованием СМЭВ, такими как Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг, ГИС ГМП, ФГИС мониторинга деятельности МФЦ, ЕЦП Социального фонда России.

«МФЦ-Капелла» отличается широкой функциональностью для граждан, сотрудников МФЦ и администраторов системы. Еще одним ее преимуществом является поддержка различных каналов взаимодействия с пользователями. Например, она позволяет не только организовать полноценное представительство сети МФЦ в рамках регионального интернет-портала, информировать заявителей по электронной почте и SMS, но также настроить оповещение и прием обратной связи через социальную сеть «ВКонтакте».

Теперь к этим каналам взаимодействия добавился национальный мессенджер Max – быстро развивающаяся российская экосистема коммуникаций нового поколения. В мессенджере реализуются чат-боты региональных сетей МФЦ, работающих в системе «МФЦ-Капелла». С их помощью заявитель может самостоятельно записаться на прием в определенное отделение МФЦ или отменить сделанную ранее запись, получить информацию о статусе поданного заявления, уточнить адреса МФЦ и график их работы. В одном из регионов чат-бот уже успешно прошел верификацию у оператора мессенджера Max и введен в промышленную эксплуатацию.

Кроме того, в системе появилась возможность отправлять заявителям в мессенджере Max информационные уведомления от МФЦ о ходе и результатах оказания услуг: о фактах записи на прием или ее отмены, подачи документов, готовности и получения результата услуги, возникновения дополнительных вопросов к заявителю в ходе выполнения услуги.

Такие оповещения важны не только заявителям для лучшего понимания текущего статуса своих заявок, но и самим многофункциональным центрам. Получив сообщение о том, что документы поданы или что результат получен, заявитель может сразу после визита в МФЦ оценить качество обслуживания с помощью специальной кнопки, при нажатии на которую он перейдет на портал «Ваш контроль». Все такие отзывы попадают в федеральную Информационно-аналитическую систему мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ). Это позволяет МФЦ собирать больше обратной связи, которую контролирующие федеральные органы используют для мониторинга качества их работы.

«Система «МФЦ-Капелла» обладает высоким уровнем автоматизации и гибкими интеграционными возможностями, которые делают работу пользователей в ней максимально комфортной. Мессенджер Max сегодня становится средством повседневного общения для всё большего количества граждан, и интеграция с ним информационных сервисов МФЦ – важная составляющая качественного предоставления государственных услуг. Мы уверены, что функциональность оповещений и взаимодействия через чат-бот окажутся востребованными, станут очередным инструментом МФЦ для оптимизации работы персонала и повышения лояльности заявителей», – сказал Сергей Кондукторов, коммерческий директор «БФТ-Холдинга».

