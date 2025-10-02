В преддверии горнолыжного сезона Шерегеш обновил мобильный интернет

Жители и гости Шерегеша проведут эту зиму с еще большим «цифровым» комфортом. Благодаря запуску новых базовых станций в населенном пункте абоненты «МегаФона» могут передавать данные на скорости до 187 Мбит/с. Инженеры компании провели комплексную работу по расширению покрытия LTE-сети в локациях с повышенным интернет- трафиком. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

За прошедший зимний сезон склоны Горной Шории посетило около 2,5 млн райдеров со всей России. Эта цифра является рекордным показателем и более чем в два раза превышает данные прошлых лет. Согласно Big Data оператора, с октября 2024 по апрель 2025 г. туристы на горнолыжном курорте сгенерировали более тысячи ТБ трафика, что сопоставимо с 107 млн фотографий.

«Шерегеш — один из самых известных горнолыжных кластеров России, который несколько лет назад обошел по популярности даже сочинскую Розу Хутор. Здесь катаются не только сибиряки, но и жители Москвы, Санкт-Петербурга, Урала и Дальнего Востока. Мы понимаем, что качественная связь — это не просто возможность быть в Сети, но и комфорт, и безопасность отдыхающих, эффективное функционирование бизнеса и развитие территории в целом. Чтобы растущее потребление мобильного интернета не сказывалось на времени загрузки файлов и качестве сотовой связи, компания строит дополнительные базовые станции – это позволяет обслуживать одновременно большее число абонентов с высоким уровнем сервиса», — сказала директор «МегаФона» в Кемеровской области Олеся Ширяева.

Новые объекты связи появились на улицах Таежной, Славянской и Дзержинского, где расположено большое количество гостевых домов, баз отдыха, кафе и другой туристической инфраструктуры. Уверенное покрытие и передачу сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений, обеспечивают низкие и средние частотные диапазоны. Увеличить емкость LTE‑сети и достичь высоких скоростей удалось за счет внедрения высокочастотного диапазона.

Улучшение качества связи почувствуют и местные жители. В зоне действия установленного телеком-оборудования частные и многоквартирные дома, магазины, аптеки, магазины, банки, школы, детские сады, остановки общественного транспорта и железнодорожные станции «Турист» и «Шерегеш».

Абонентам оператора стало комфортнее звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, получать государственные услуги, за считанные секунды скачивать и загружать «тяжелые» файлы, в удобное время оплачивать счета, пользоваться любыми приложениями, цифровыми сервисами и стриминговыми платформами, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях.

Развитие телеком‑инфраструктуры в Шерегеше расширило зону обслуживания технологии VoLTE — цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технологию уже полюбили местные жители и приезжие. Как показывает статистика оператора, 68% голосового трафика приходится на сети четвертого поколения. За год показатели выросли на четверть.