«Авито Реклама» и «Ютека» расширили набор аналитических инструментов для фармацевтических брендов

«Авито Реклама» и маркетплейс аптечных товаров «Ютека» запустили совместное аналитическое решение для фармацевтических брендов. Теперь рекламодатели, представленные в «Ютеке», могут напрямую оценивать влияние имиджевой рекламы на продажи безрецептурных препаратов и товаров для здоровья как в интернет-аптеках, так и в классических точках продаж. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Ранее у фармацевтических брендов, товары которых реализуются через «Ютеку», не было возможности связывать просмотры рекламы на «Авито» с реальными покупками. Новое партнерство решает эту задачу.

«Работа с «Авито» всегда была интересна для фармкомпаний, так как площадка имеет внушительный объем лояльной аудитории, которая покупает лекарства в интернете. «Ютека» со своей стороны помогает этой аудитории получить более подробную информацию о препарате, его наличии и стоимости практически во всех аптеках рядом с домом. Коллаборация позволит оценивать результат рекламной кампании непосредственно в количестве заказов, как в период размещения, так и в отложенной перспективе», — сказал Эльдар Галеев, коммерческий директор «Ютека».

Для детальной аналитики «Авито Реклама» сопоставляет клики по баннерам с обезличенными данными о покупках в «Ютеке», включая онлайн-заказы и покупки в офлайн-точках. Такой подход позволяет учитывать даты просмотра рекламы и последующей покупки, а также помогает оценивать динамику продаж, выручку, количество транзакций и способ совершения покупки среди разных аудиторных сегментов. Дополнительно рекламодателям из категории «Фарма» доступны таргетинги по типу безрецептурных препаратов.

«Реклама фармацевтических брендов на медийных диджитал-площадках— задача со звездочкой. Эта категория рекламодателей является одной из самых перспективных с одной стороны, и сложной для детальной аналитики — с другой. Часто это связано с отсутствием интеграции рекламных интернет-площадок с онлайн-аптеками и, как следствие, невозможности оценить весь путь покупателя. Наше партнерство с «Ютекой» решило эту задачу. Теперь бренды, представленные на маркетплейсе аптечных товаров, могут оценивать влияние рекламы на Авито на реальные покупки безрецептурных препаратов и товаров для здоровья», — сказала Маргарита Юркова, индустриальный менеджер по развитию сегмента «Здоровье» в «Авито Рекламе».

