«МегаФон» усилил сотовую связь в Абаканской агломерации

Жителям Абаканской агломерации стало комфортнее пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения и цифровыми звонками. «МегаФон» провел технические работы по расширению телеком-инфраструктуры в столице республики и близлежащих населенных пунктах. Теперь базовые станции обслуживают больше абонентов с сохранением высокой скорости передачи данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФон».

Инженеры компании построили новый объект связи в микрорайоне Самохвал, где расположено более 10 садовых товариществ. Находясь на отдыхе, дачники смогут заниматься привычными для себя делами. Мобильный интернет на скорости до 60 Мбит/с позволит читать новости и полезные советы по уходу за урожаем в интернете, в удобное время пользоваться банковскими приложениями и оплачивать счета, отправлять фотографии своего урожая в семейный чат, узнавать погоду и следить за фазами луны.

Благодаря апгрейду базовой станции в центральной части Абакана позитивные изменения стали заметны абонентам в квартирах, офисах, государственных, образовательных и медицинских учреждениях, парках и скверах, на остановках общественного транспорта.

Модернизация сети также затронула пригород столицы Хакасии. Для удовлетворения «цифрового спроса» жителей села Зеленое Усть-Абаканского района технические специалисты запустили высокочастотный спектр на действующей базовой станции. За счет этого удалось расширить емкость LTE‑сети и увеличить скорость мобильного интернета. Согласно проведенным замерам, сейчас ее максимальные значения достигают 150 Мбит/с. Абоненты оператора могут звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, получать государственные услуги, за считанные секунды скачивать и загружать «тяжёлые» файлы, пользоваться любыми приложениями, цифровыми сервисами и стриминговыми платформами, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях.

В селе Подсинее Алтайского района инженеры компании запустили дополнительный диапазон, работающий в средних частотах. Он обеспечил уверенное покрытие 4G и передачу сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений. Улучшение качества сотовой связи почувствуют владельцы «зелёных» сим-карт не только в населенном пункте, но и садовых товариществах, расположенных вблизи него, а также на железнодорожных станциях.

«"МегаФон" постоянно отслеживает нагрузку на инфраструктуру, используя технологии больших данных, чтобы не только оценить текущую ситуацию, но и спрогнозировать увеличение мобильной активности. За год онлайн‑трафик в Абакане и пригороде вырос на 56%, а цифровые звонки — на 10%. Активное потребление интернета обязывает нас оперативно реагировать на изменения — строить новые или улучшать действующие базовые станции, чтобы наши абоненты могли ещё с большим комфортом пользоваться смартфоном дома, на работе или в дороге», — сказала директор «МегаФона» в Республике Хакасия Светлана Симаткина.

Развитие телеком‑инфраструктуры в Абаканской агломерации расширило зону обслуживания технологии VoLTE — цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и сёрфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

