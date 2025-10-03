CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

СБП стала крупнейшим драйвером роста платежного сервиса МТС Pay

«МТС Финтех» сообщает о достижении рекордных показателей сервиса приёма платежей в интернете МТС Pay — количество транзакций в сентябре выросло на 33% год к году. Основным драйвером роста стали платежи через Систему быстрых платежей (СБП) – их число выросло на 22% год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Финтех» МТС отмечает устойчивый рост сервиса МТС Pay по всем ключевым метрикам: по количеству пользователей, по транзакциям, и объему платежей. На конец первого полугодия 2025 года количество активных пользователей составило более девяти млн человек в месяц, что на 23% больше, чем годом ранее.

Сервис продолжает наращивать аудиторию и количество операций за счет расширения числа партнеров и запуска новых способов оплаты в целях снижения затрат на интернет-эквайринга для площадок, которые подключились к МТС Pay.

«Такой рост достигается, прежде всего, успешной и качественной работой команды МТС Pay, продолжающимся масштабированием платежного решения МТС Pay как внутри экосистемы, так и за ее пределами. Мы видим позитивную динамику и расширяем функционал, например, готовим запуск новых платежных инструментов. Также отмечаем преимущество СБП как эффективного инструмента, привлекающего клиентов в наш сервис», — сказал бизнес-лидер стрима МТС Pay Алексей Калина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

«Любовь это...»: Rutube получил штраф за упоминание в рекламе жвачки Love is

Wildberries покупает крупную розничную сеть у хозяев обанкротившегося Ulmart

Microsoft Defender путает BIOS и требует установить обновления, которых не существует

Киберполиция России призвала держать фото документов и пароли в облаках: Хранить в смартфонах опасно

Сотни экспертов по цифровизации промышленности соберутся на CNews FORUM 2025

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?
Показать еще