CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В «Яндекс Go для бизнеса» появился предзаказ трансферов

В «Яндекс Go для бизнеса» запустил услугу «Трансфер». Теперь компании могут заранее организовать поездки сотрудников и деловых партнеров из аэропорта или вокзала в город и обратно.

«Трансфер» позволяет экономить время на поиске транспорта в незнакомом городе и не переплачивать за парковку и длительное ожидание — поездка заранее спланирована и проходит без лишних рисков. Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти в раздел «Трансфер» в личном кабинете «Яндекс Go для бизнеса» и указать маршрут, дату и номер рейса. Алгоритмы отслеживают статус перелёта, чтобы назначить машину прямо ко времени посадки. При задержке или отмене рейса время подачи автомобиля будет автоматически скорректировано.

После приземления самолета пассажиру придет сообщение с информацией о заказе. Машина будет ждать на специальной парковке в аэропорту до 60 минут — это входит в стоимость. По предварительному запросу водитель может встретить в зале прилета с табличкой, а в некоторых аэропортах — прямо у багажной ленты или в специальной зоне и помочь дойти до машины с чемоданами.

Для встреч сотрудников после регулярных командировок подойдут тарифы «Стандарт» или «Оптимум», а для топ-менеджмента и деловых партнеров — премиальные классы, такие как Business, Premier, Élite. Если предстоит встретить и развести большую делегацию, спикеров или участников делового мероприятия, подойдет Cruise.

«Трансфер» можно оформить заранее: от одного до 30 дней до прибытия. На этапе заказа сервис предложит цену в рублях и зафиксирует ее. Оплата за такие поездки производится с корпоративного счета компании, который также используется для других сервисов «Яндекс Go для бизнеса». Услуга доступна во всех городах России, а в будущем запустится в 120 странах и будет работать от Армении и Арабских Эмиратов до Китая, Нидерландов и ЮАР.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

«Любовь это...»: Rutube получил штраф за упоминание в рекламе жвачки Love is

Wildberries покупает крупную розничную сеть у хозяев обанкротившегося Ulmart

Microsoft Defender путает BIOS и требует установить обновления, которых не существует

Киберполиция России призвала держать фото документов и пароли в облаках: Хранить в смартфонах опасно

Сотни экспертов по цифровизации промышленности соберутся на CNews FORUM 2025

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?
Показать еще