Исследование: больше половины россиян отказались от наличных и карт при оплате услуг

Только 42% россиян предпочитают оплачивать услуги на месте традиционными способами — наличными (12%) или банковской картой (30%). В настоящее время больше половины (52%) предпочитают рассчитываться онлайн: через приложение или сайт (28%), QR-кодом (17%) или по ссылке (7%). Об этом свидетельствует исследование платежных привычек пользователей услуг, проведенное Yclients (сервис для увеличения прибыли и количества записей, входит в VK) и «ЮKassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «Юmoney»). В опросе приняли участие более 1 тыс. человек.

При выборе способа оплаты клиенты отдают предпочтение скорости и простоте (25%), а также гарантии безопасности (24%). Почти 22% готовы рассмотреть переход на онлайн-платежи, если это позволит не носить с собой наличные.

До 73% респондентов регулярно записываются на услуги онлайн, но больше половины из них (58%) редко или никогда не оплачивают их заранее. И дело тут не в недоверии к безопасности (11%), а в укоренившейся привычке: больше четверти (28%) клиентов предпочитают платить за услугу только после ее получения.

С другой стороны, там, где налажена предоплата, бизнес получает преимущество: 64% клиентов, заранее оплативших услугу, редко отменяют записи, а 29% — не отменяют никогда. Предоплата снижает риск неявки, а также дает стабильный приток денег и облегчает финансовое планирование.

Подтолкнуть клиентов платить заранее можно. Ключевым стимулом, по мнению опрошенных, становится прямая материальная выгода — до 27% респондентов готовы внести предоплату, если им предложат скидку или бонус. Каждый пятый (по 20%) готов платить вперед, если у них будет гарантия возврата или приоритетное обслуживание. Еще 17% готовы рассмотреть предоплату, если все списания будут прозрачными.

Возможности для работы с предоплатой широкие — только 8% совсем никогда не платили за услуги заранее. Половина опрошенных (50%) имеет такой опыт, хотя и делает это редко.