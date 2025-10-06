Продажи товаров на собственном маркетплейсе «М.видео» выросли на 30% в сентябре 2025 г., а число продавцов превысило отметку в 1000 мерчантов

«М.видео» фиксирует устойчивый рост продаж на собственном маркетплейсе. В сентябре 2025 г. оборот площадки увеличился на 30% и достиг 2,1 млрд руб. по сравнению с августом 2025 г. (1,6 млрд) и на 26% по сравнению с сентябрем 2024 г. (1,7 млрд). Число продавцов на маркетплейсе превысило 1000 мерчантов. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Наибольшую динамику показали категории «Гаджеты и развлечения» (+193%), «Телеком» (+191%), «Кино и звук» (+103%), «Компьютеры и планшеты» (+41%), а также «Мелкая бытовая техника» (+13%) и «Крупная бытовая техника» (+3%). Среди лидеров роста в телеком-сегменте — смартфоны iPhone, продажи которых в сентябре выросли в три раза по сравнению с августом 2025 г. и на 213% по сравнению с сентябрем 2024 г. Потребители покупают как новые модели текущего сезона, так и устройства предыдущих поколений, которые сохраняют высокую популярность у покупателей.

В сентябре 2025 г. маркетплейс «М.видео» также расширил позиции в смежных категориях для дома и активного образа жизни. Уже доступно более 100 моделей беговых дорожек для тренировок на сайте «М.видео» , а также широкая линейка дрелей-шуруповертов в разделе электроинструментов. Расширение ассортимента позволяет собирать в одной корзине товары разных категорий — от смартфона и телевизора до спортивных тренажеров и инструментов для ремонта.

Главный исполнительный директор компании «М.видео» Владислав Бакальчук: «М.Видео вышел на новую траекторию роста: в сентябре продажи на собственном маркетплейсе компании увеличились на 30%, а в отдельных категориях — в несколько раз. Это ясно показывает, что будущее компании в сотрудничестве с партнерами по модели 3P (third party). Мы становимся не просто продавцом электроники, но и полноценным маркетплейсом: от техники и строительных инструментов до товаров для детей и мебели для дома. Цель — сделать площадку максимально удобной и для покупателей, и для партнеров. Для покупателей это миллионы актуальных предложений, постоянное расширение ассортимента и удобная доставка. Для продавцов — прозрачные условия, доступ к нашей клиентской базе из 80 млн покупателей и развитой инфраструктуре: 8 больших распределительных центров, десятков компактных складов и масштабной розничной сети магазинов по всей стране.

Сила маркетплейса не только в ассортименте, но и в удобстве и прозрачных правилах. Снижение комиссий и развитие сервисов для продавцов возвращаются ростом продаж и лояльности».