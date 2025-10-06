CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Техника
|

Продажи товаров на собственном маркетплейсе «М.видео» выросли на 30% в сентябре 2025 г., а число продавцов превысило отметку в 1000 мерчантов

«М.видео» фиксирует устойчивый рост продаж на собственном маркетплейсе. В сентябре 2025 г. оборот площадки увеличился на 30% и достиг 2,1 млрд руб. по сравнению с августом 2025 г. (1,6 млрд) и на 26% по сравнению с сентябрем 2024 г. (1,7 млрд). Число продавцов на маркетплейсе превысило 1000 мерчантов. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Наибольшую динамику показали категории «Гаджеты и развлечения» (+193%), «Телеком» (+191%), «Кино и звук» (+103%), «Компьютеры и планшеты» (+41%), а также «Мелкая бытовая техника» (+13%) и «Крупная бытовая техника» (+3%). Среди лидеров роста в телеком-сегменте — смартфоны iPhone, продажи которых в сентябре выросли в три раза по сравнению с августом 2025 г. и на 213% по сравнению с сентябрем 2024 г. Потребители покупают как новые модели текущего сезона, так и устройства предыдущих поколений, которые сохраняют высокую популярность у покупателей.

В сентябре 2025 г. маркетплейс «М.видео» также расширил позиции в смежных категориях для дома и активного образа жизни. Уже доступно более 100 моделей беговых дорожек для тренировок на сайте «М.видео» , а также широкая линейка дрелей-шуруповертов в разделе электроинструментов. Расширение ассортимента позволяет собирать в одной корзине товары разных категорий — от смартфона и телевизора до спортивных тренажеров и инструментов для ремонта.

Главный исполнительный директор компании «М.видео» Владислав Бакальчук: «М.Видео вышел на новую траекторию роста: в сентябре продажи на собственном маркетплейсе компании увеличились на 30%, а в отдельных категориях — в несколько раз. Это ясно показывает, что будущее компании в сотрудничестве с партнерами по модели 3P (third party). Мы становимся не просто продавцом электроники, но и полноценным маркетплейсом: от техники и строительных инструментов до товаров для детей и мебели для дома. Цель — сделать площадку максимально удобной и для покупателей, и для партнеров. Для покупателей это миллионы актуальных предложений, постоянное расширение ассортимента и удобная доставка. Для продавцов — прозрачные условия, доступ к нашей клиентской базе из 80 млн покупателей и развитой инфраструктуре: 8 больших распределительных центров, десятков компактных складов и масштабной розничной сети магазинов по всей стране.

Сила маркетплейса не только в ассортименте, но и в удобстве и прозрачных правилах. Снижение комиссий и развитие сервисов для продавцов возвращаются ростом продаж и лояльности».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

«Убийца» «Википедии» без ограничений и цензуры появится в общем доступе в октябре 2025 года

Любой пользователь может получить доступ к данным армии США. В системе боевой связи от Palantir и Anduril найдены «дыры»

Власти Великобритании требуют от Apple открыть доступ к зашифрованным данным пользователей в iCloud

«Любовь это...»: Rutube получил штраф за упоминание в рекламе жвачки Love is

Wildberries покупает крупную розничную сеть у хозяев обанкротившегося Ulmart

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще