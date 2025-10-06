CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В «Контур.Толке» появилось три новых ИИ-инструмента для комфортных онлайн-встреч ​

Сервис для онлайн-коммуникаций «Контур.Толк» внедрил технологии улучшения внешнего вида участников встречи, регулирования освещенности и генерации виртуальных фонов с помощью ИИ для комфортных и персонализированных видеозвонков. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Толк» представил пакет обновлений на основе искусственного интеллекта, которые помогут пользователям выглядеть более профессионально и создавать индивидуальную атмосферу во время онлайн-встреч. Новые инструменты решают три распространенные проблемы: необходимость выглядеть презентабельно без специальной подготовки, недостаточное освещение и ограниченность стандартных виртуальных фонов.

Функция «Улучшение внешнего вида». Деликатно сглаживает неровности кожи и выравнивает цвет лица в реальном времени. Пользователи могут сами регулировать интенсивность эффекта с помощью ползунка. Инструмент помогает чувствовать себя увереннее во время важных деловых встреч и публичных выступлений, при этом не менять внешность кардинально.

Регулирование освещенности. Автоматически корректирует яркость лица в кадре, если освещения недостаточно. ИИ анализирует уровень освещенности по всему кадру и целенаправленно подсвечивает лицо, не искажая общую картинку. Технология не требует дополнительного оборудования и работает на устройстве пользователя.

ИИ-фоны. Функция позволяет генерировать уникальные виртуальные фоны с помощью ИИ. Пользователи могут создать персонализированный фон под свою задачу или настроение, введя текстовое описание желаемого изображения.

Все новые функции доступны как в браузере, так и в десктопной версии «Контур.Толка». Улучшение внешнего вида и регулирование освещенности доступны в бесплатной версии, а ИИ-фоны — для пользователей платных тарифов, кроме тарифа «Сервер».

Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре»: «Обычно функции вроде бьютификации или генерации виртуальных фонов ассоциируются с развлекательными сервисами, но на важных встречах пользователям тоже хочется выглядеть безупречно и создавать подходящую атмосферу. Мы сделали эти инструменты максимально функциональными и деликатными: они помогают чувствовать себя увереннее и персонализировать рабочее пространство».

