Здесь и сейчас: «Отелло» запустил сценарий для спонтанного бронирования

На «Отелло» появился новый сценарий «Здесь и сейчас» — теперь пользователи могут начать выбор отеля с карты, ориентируясь на свое местоположение или на конкретную локацию. «Отелло» стал первым сервисом бронирования, который усилил привычный поиск отелей по геолокации возможностью быстро выбрать жилье в 5-60 минутах пешком или на авто от местоположения пользователя или интересного места. Об этом CNews сообщили представители «Отелло».

«Анализируя бронирования, мы заметили, что примерно четверть пользователей бронирует отели день в день в городе, где они сейчас находятся. Зачастую это спонтанные путешественники, которые привыкли бронировать проживание по факту, а не заранее по разным причинам — кто-то решил сменить обстановку и переночевать в отеле или уехать за город, кто-то еще в пути и не знает, где будет останавливаться, а некоторые просто привыкли бронировать отели «на месте». По сути, для большинства пользователей в этом сценарии важно быстро перейти к поиску по локации, в которой они находятся. Поэтому мы решили реализовать сценарий «Здесь и сейчас», название которого хорошо отражает суть фичи — быстрый переход к поиску от конкретной точки на карте, пропустив другие шаги» — отметила Алина Бузинова, менеджер продукта «Отелло».

Как это работает

Сценарий «Здесь и сейчас» позволяет пользователям начать поиск отелей сразу с карты, ориентируясь на местоположение пользователя или на выбранную точку — например, на конкретный адрес, метро или достопримечательность. При переходе с главного экрана «Отелло» запросит доступ к геолокации и перенесет пользователя на карту, где можно указать время в пути пешком или на автомобиле. По заданным параметрам сервис построит геометрию и покажет отели, которые попадают в эту зону и которые доступны к бронированию с заездом прямо сейчас.

«Часто, когда необходимо забронировать проживание «здесь и сейчас» люди хотят ориентироваться по карте и локация становится ключевым моментом сценария. Поэтому мы добавили возможность указывать время в пути и находить отели в пешей или автомобильной доступности. Для этого мы используем данные геосервиса 2ГИС, благодаря которым точно знаем, за сколько можно добраться до той или иной локации — по ним «Отелло» нарисует границы поиска по заданным параметрам и покажет отели, которые в них попадают» — сказала Алина Бузинова.

Чтобы начать поиск отелей «Здесь и сейчас» достаточно прямо на главной странице или при открытии поисковой строки кликнуть на одноименную иконку и сразу откроется карта. Также при возникновении проблем с определением геолокации можно прямо на карте выбрать «Отели рядом с точкой», переместить пин в желаемую точку или воспользоваться поиском и ввести нужный адрес или название интересующей локации. Это особенно удобно для тех, кто принимает решение спонтанно или оказался в ситуации, когда нужно срочно найти жилье.

Сейчас сценарий доступен для поиска отелей по всей России в мобильном приложении «Отелло» и в мобильной версии сайта, так как спонтанные путешественники чаще используют смартфон при бронировании. Постепенно функция появится и в десктопной версии сервиса.

