«Философт» проведет редизайн приложения «Мажордом»

Компания «Философт» анонсировала редизайн мобильного приложения для управления многоквартирными домами «Мажордом». Изменения затронут не только визуальную составляющую, но и архитектуру навигации, что сделает взаимодействие с сервисом более интуитивным и удобным для пользователей.

Основной задачей редизайна станет адаптация приложения к растущему функционалу. Прежняя структура, сохранявшаяся с момента запуска, уже не справляется с увеличивающимся количеством разделов и услуг. Новая логика навигации четко разделит управление домом и квартирой, доступ к сервисам и коммуникацию с управляющей компанией, помогая пользователям комфортно и логично выбирать нужные опции.

Визуальная часть приложения также будет полностью переработана. Прежний интерфейс уступит место современному дизайну, соответствующему актуальным трендам и ожиданиям пользователей. В разработке находится единая дизайн-система, включающая обновленную цветовую палитру и улучшенные UI-решения.

Процесс редизайна длительный и сложный. Для эффективной работы компанией была собрана фокус-группа, в которую вошли пользователи приложения, благодаря чему у разработчиков будет возможность создать максимально удобный интерфейс, адаптированный под потребности пользователя.

«Как и любой цифровой продукт, наше приложение должно развиваться вместе с потребностями пользователей и рынка, – отметил директор «Философт» Иван Власов. – Мы провели детальный анализ метрик и поняли, что пришло время кардинально менять не только внешний вид, но и логику взаимодействия».

Ожидается, что обновленный интерфейс и переработанная навигация повысят вовлеченность пользователей и упростят доступ ко всем функциям приложения – от управления системой умного дома до взаимодействия с управляющей компанией.

