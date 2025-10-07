CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Иви» стал партнером лицензионного агентства Megalicense

Онлайн-кинотеатр «Иви» и лицензионное агентство Megalicense договорились о партнерстве. Компании будут совместно выпускать зарубежные фильмы и сериалы в кинотеатрах и в каталоге «Иви».

Первым таким проектом стала популярная аниме-франшиза «Агент времени» — два сезона в озвучке «Студийной Банды» уже доступны к просмотру эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Иви». Третья часть сериала планируется к релизу на сервисе одновременно с мировой премьерой в 2026 г.

В ожидании новых историй с любимыми героями зрителей ждет еще одна новинка — полнометражный фильм-приквел «Агент Времени. Глава Инду. Фильм». При поддержке Megalicense и «Иви» его премьера состоится в российских кинотеатрах уже 4 декабря, а позже выйдет и в онлайн-кинотеатре. Дистрибьютором фильма выступит компания «Русский Репортаж».

