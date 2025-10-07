CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Каршеринг «Яндекс Драйв» начал работу в Нижнем Новгороде

7 октября 2025 г. каршеринг «Яндекс Драйв» запустился в Нижнем Новгороде. Сейчас в городе можно арендовать 200 автомобилей двух моделей — Haval Jolion и Omoda S5. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Драйва».

Краткосрочная аренда доступна по тарифу «Минуты» со стоимостью от 10 руб. в минуту. Для долгих поездок выгодно брать автомобиль по тарифу «Часы и дни». Час поездки будет стоить от 312 руб. Зона работы сервиса охватывает Нижний Новгород, включая международный аэропорт имени Чкалова, Бор и другие пригороды. Подробную карту можно посмотреть в приложении.

Арендовать машины могут пользователи старше 18 лет с водительским удостоверением категории «В». Безопасность в каршеринге обеспечивается с помощью технологий «Яндекса». Все автомобили Драйва оснащены сотней датчиков, которые помогают стимулировать аккуратное вождение. Например, учитывается резкое торможение, агрессивное перестроение, крутые входы в повороты и превышение скорости. По этим параметрам система формирует персональный рейтинг каждого водителя. На данный момент больше 90% пользователей сервиса аккуратны за рулем.

Нижний Новгород стал двенадцатым городом, где работает сервис — он запустился по франшизной модели. Партнеры берут на себя операционное обслуживание машин, а «Яндекс Драйв» предоставляет технологии — телематику внутри каждого авто, приложение сервиса и доступ к супераппу «Яндекс Go». Благодаря этому сервис повышает доступность каршеринга в уже существующих географиях, а также открывает новые. В 2025 г. сервис заработал в шести новых регионах.

Каршеринг «Яндекс Драйв» доступен также в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Саратове, Калининграде, Перми, Челябинске, Ижевске и Тюмени.

CNews — 25 лет лидерства

