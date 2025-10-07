Kion запустил детский профиль

Онлайн-кинотеатр Kion представил детский профиль — теперь родители смогут настроить для ребенка отдельное пространство с мультфильмами, обучающими видео, аудиосказками и детскими телеканалами. Пользователям будут доступны полки: под тематику, аудиторию и популярные франшизы, а также специальные образовательные подборки.

В приложении Kion запускается специальный детский раздел с безопасным и увлекательным контентом. Родители смогут выбрать возрастную категорию: 0+ (для малышей до 6 лет) или 6+ (для детей до 12 лет), а система автоматически подберет подходящее наполнение. Каждый профиль легко настраивается и управляется прямо со смартфона, а PIN-код и функция безопасного поиска надежно защищают ребенка от взрослого контента. В разделе представлены и полнометражные фильмы для просмотра всей семьей: советские киносказки «Золушка», «Финист — Ясный сокол», «Морозко», голливудские хиты «Дети шпионов», «Чудо», российские фильмы «Домовенок Кузя», «Последний богатырь» и многое другое. Юным зрителям также будут доступны мультсериалы с полюбившимися героями: «Смешарики», «Малышарики», «Фиксики» и «Три кота».

В детском профиле доступны десятки тематических полок, которые облегчат выбор. Например, тематические полки «Мультики про дружбу», «Космические приключения», «Котики и собачки»; коллекции для разной аудитории — «Мультхиты для малышей», «Новинки для семейного просмотра», «Лучшие российские и зарубежные мультфильмы», «Большие мультфильмы», «Классика Disney».

В отдельных суперполках будут собраны популярные франшизы: здесь легко найти новые сезоны и серии. Одной из таких будет суперполка с героем мультсериала «Фиксики» — «Нолик рекомендует: коллекция мультхитов».

Раздел также будет включать и образовательные подборки — «Учимся считать», «Учимся писать», «Учимся рисовать» и другие.

На одной витрине собраны и VОD-контент, и ТВ-каналы, при этом навигация рассчитана так, чтобы ребенок мог самостоятельно ориентироваться в интерфейсе. Витрину можно просматривать как в режиме 0+, так и в режиме 6+. Состав и содержимое полок в разных режимах будут отличаться: если пользователь выберет 0+, то ряд детских каналов и тайтлов с рейтингом 6+ не будут для него доступны. Раздел представлен в дизайне с режимами «день/ночь» и переключением между взрослым и детским профилем.

В качестве маскотов — персонажей-талисманов — в детском разделе появятся цифровые помощники фиксики. Популярные герои российской анимации помогут ребенку лучше ориентироваться в профиле: они будут встречать его на главной странице, украшать аватары и сделают интерфейс более ярким и дружелюбным. Фиксики также будут участвовать в подборе контента: каждые две недели они будут предлагать новые тематические полки.

Всего в детском профиле будет собрано более 150 тыс. единиц контента, среди которых:

«Мультфильмы» — более 700 ярких историй, забавных героев и добрых приключений. Среди них и золотая коллекция диснеевской классики — «Дамбо», «Питер Пэн», «Бемби», «Леди и Бродяга», и современная отечественная анимация — «Иван Царевич и Серый Волк», «Карлик Нос», серия мультфильмов «Три богатыря».

«Обучающие видео» — наука, природа, творчество и познание мира простым языком. Например, мультсериал «Шаранутый космос», в котором юные зрители получают самую разную информацию от говорящих планет — почему Меркурий горячий, Марс красный, а у Сатурна есть кольца. Также доступен мультсериал «Просто о важном. Про Миру и Гошу», в которых родители помогают своим детям справляться с разными проблемами в школе, на детской площадке и других местах. Все сюжеты и диалоги проекта направлены на эмоциональное развитие ребенка. Обучающие видео будут помогать детям учиться новому, создавать поделки, узнавать мир и многое другое.

«Аудиосказки» — более 100 классических и современных историй, которые можно слушать в дороге и перед сном.

«Детские ТВ-каналы» — более 25 эфиров с мультфильмами, шоу и познавательными передачами. Детско-юношеский телеканал «Карусель», «Солнце», «Мульт», «В гостях у сказки», «СТС kids», TiJi и многие другие — на любой выбор.

Алексей Иванов, генеральный директор кластера Kion (онлайн-кинотеатр Kion, книжный сервис «Строки», сервис «МТС Музыка»), сказал: «Запуск детского профиля — это важный этап развития экосистемы Kion. Мы предлагаем родителям простой и удобный инструмент, который позволяет формировать для ребёнка персонализированную среду с безопасным контентом. Этот шаг усиливает ценность нашей платформы для семейной аудитории: в одном месте доступны детские ТВ-каналы, фильмы, мультфильмы и аудиосказки, отобранные с учётом возрастных категорий. Таким образом мы укрепляем позиции Kion, где семейность становится не просто концепцией, а основой платформы, объединяющей интересы всех поколений в едином пространстве».

Раздел «дети» доступен пользователям Kion на всех экранах.