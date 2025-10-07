«Магнит ADS» и «Одноклассники» объявили о стратегическом партнерстве для развития социальной коммерции

«Магнит ADS», рекламная платформа российского ритейлера, и социальная сеть «Одноклассники» (VK) сообщили о старте сотрудничества, направленного на развитие социальной коммерции на платформе. Первым шагом станет тестирование нового формата продвижения в коротких видеороликах – клипах в OK с участием авторов платформы.

Видеолента с интегрированной кнопкой «Купить» позволяет пользователям сразу перейти к выбору товара и оформить заказ. Для авторов контента это открывает новые возможности монетизации, а для брендов – прямой доступ к аудитории в момент потребительского интереса.

Первым пилотным кейсом стала реклама товаров «Магнит Косметик», интегрированная в клипы на платформе ОК. Тест сопровождается детальной аналитикой по переходам, добавлением товаров в корзину или избранное. Все заказы обрабатываются через онлайн-витрину «Магнит Косметик» с доставкой по всей России, что обеспечивает пользователям привычное качество сервиса.

Партнёрство также включает развитие формата шоппинг-стримов. В сентябре «Магнит ADS» и ОК провели совместную прямую трансляцию с участием автора «Одноклассников» на главной странице соцсети с возможностью закрепления товаров в ленте и интерактивными окнами с SKU-продуктами. Новый этап сотрудничества позволит масштабировать этот опыт и внедрять дополнительные инструменты аналитики и вовлечения покупателей.

Социальная коммерция — это формат электронной торговли, при котором покупка совершается непосредственно внутри социальных сетей. Для бизнеса это прямой доступ к целевой аудитории и рост конверсии, для блогеров и платформ — новый канал монетизации, а для пользователей — удобный способ приобретения товаров в привычной цифровой среде.

Александр Москвичев, директор по продукту соцсети «Одноклассники», сказал: «На текущий момент развитие социальной коммерции – одно из приоритетных направлений для социальных платформ VK. Мы хотим предложить фокусной аудитории «Одноклассников» простой и удобный инструмент для онлайн-покупок внутри социальной сети. «Магнит ADS» стал для нас важным стратегическим партнером в этом направлении. На первом этапе мы провели совместную онлайн-трансляцию с участием авторов «Одноклассников» для «Магнит Косметик», а также интегрировали рекламу товаров данной сети в раздел «Клипы» в ОК. В дальнейшем мы планируем не только масштабировать такую практику, но и разрабатывать новые форматы взаимодействия».

Людмила Марлье, директор «Магнит ADS», отметил: «Рынок социальной коммерции и контента с возможностью покупки демонстрирует впечатляющий глобальный рост: по оценкам IMARC Group, объём сектора уже в 2024 г. составил порядка $1,23 трлн, а к 2033 может вырасти до $7,82 трлн с ежегодным темпом роста (CAGR) около 22,7%. Именно поэтому мы видим сотрудничество с ОК как стратегически важный шаг. Мы стремимся создавать максимально удобные решения для брендов, авторов и покупателей».