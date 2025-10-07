CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Мессенджер Max стал доступен пользователям «АльтерОС»

Версию мессенджера Max для Linux можно устанавливать на устройствах, работающих под управлением операционной системы «АльтерОС». Пользователи получают полный доступ ко всем функциям приложения: мгновенным сообщениям, голосовым и видеозвонкам, работе с файлами и групповым чатам. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

Специалисты компании «АЛМИ Партнер» провели ряд тестов и подтвердили штатное функционирование Max на «АльтерОС». Работа мессенджера в среде «АльтерОС» открывает дополнительные возможности для государственных и корпоративных заказчиков, которые делают ставку на использование отечественных решений в области коммуникаций и информационной безопасности.

«Интерес к отечественным решениям для коммуникации заметно растет, и это закономерно: бизнес и государственный сектор стремятся к технологической независимости. Мы считаем важным, чтобы у пользователей были удобные и безопасные инструменты связи, созданные в России и адаптированные под отечественные операционные системы. Возможность использовать мессенджер Max вместе с "АльтерОС" показывает, что российская ИТ-инфраструктура развивается комплексно и способна обеспечить полный набор сервисов», — сказал Михаил Лебедев, председатель правления ГК «АЛМИ».

«АльтерОС» включена в реестр отечественного программного обеспечения, сертифицирована ФСТЭК и применяется в корпоративном и государственном секторах.

