CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Электроника Ритейл Розница
|

«М.Видео» объявляет о партнерстве с «Яндекс Доставкой»

ПАО «М.видео» объявляет о запуске стратегического партнерства с «Яндекс Доставкой». Теперь товары «М.Видео» можно получить через сервис «Яндекс Доставка» во всех ПВЗ «Яндекс Маркета». В рамках проекта покупатели получили возможность доставки в более чем 15 тыс. пунктов выдачи заказов в 60 регионах России. Для клиентов доступны товары весом до 30 кг. Потенциальная аудитория проекта составляет десятки миллионов человек. На этапе запуска услуга будет бесплатной. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Партнерство «М.Видео» и «Яндекс Доставки» позволяет охватить широкий круг покупателей за счет плотной сети ПВЗ как в крупных городах, так и в локациях, где отсутствуют магазины ритейлера. Оформить получение доставки через «Яндекс Доставку» можно через сайт или приложение бренда «М.Видео». Сервис включает доставку широкого ассортимента товаров, включая электронику и бытовую технику весом до 30 кг.

Генеральный директор компании «М.Видео» Феликс Либ: «Сегодня для нас приоритетно не только расширение ассортимента и развитие онлайн-платформы, но и постоянное улучшение клиентского пути. Мы видим, что покупатели все чаще выбирают гибкие и быстрые сценарии доставки, и именно поэтому партнерство с “Яндекс Доставкой” стало для нас логичным шагом в развитии наших онлайн-продаж. Это один из самых технологичных и масштабных логистических сервисов в стране, который объединяет десятки регионов и тысячи точек выдачи. Благодаря этой интеграции мы открываем для наших клиентов более 15 тыс. пунктов выдачи заказов и возможность получать технику весом до 30 кг в удобное время и в привычных местах рядом с домом или работой. Это значительно расширяет географию, а также повышает доступность наших сервисов и позволяет сделать покупку еще проще и комфортнее для миллионов людей».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025

Бывший владелец Qiwi уходит с Московской биржи

Иностранцы в России остаются без связи. Для них ввели период охлаждения

Хозяева ботов-пробивщиков массово скупают данные россиян для перепродажи на теневых площадках

«Убийца» «Википедии» без ограничений и цензуры появится в общем доступе в октябре 2025 года

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще