Онлайн-тест МТС поможет школьникам выбрать специализацию в ИТ

ПАО «МТС», цифровая экосистема, разработала бесплатный профориентационный тест для школьников, который поможет определить предрасположенность к одной из семи востребованных на рынке технологичных специальностей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Прохождение 10 вопросов займет не более пяти минут: тест, созданный в рамках проекта «Виртуалити», уже доступен на карьерном сайте МТС по ссылке. В легкой игровой форме он поможет ребятам определить свои сильные стороны – понять, к чему они больше склонны и в каких направлениях цифровых технологий смогут проявить свои способности. По результатам ответов участникам рекомендуется обратить внимание на одну из семи современных специальностей – разработчика, тестировщика, тимлида, UI/UX-дизайнера, аналитика данных, специалиста по кибербезопасности или создателя контента.

«Мы системно работаем с детской аудиторией в области цифрового просвещения и профориентации. Отрасль предоставляет много возможностей для самореализации и яркой карьеры и задача МТС как одного из ведущих в стране ИТ-работодателей – знакомить с новыми технологическими специальностями. В рамках нашего волонтерского проекта «Виртуалити» мы создали профориентационный тест, через который показываем школьникам разные варианты карьерного развития, чтобы им было проще определиться с выбором профессии», – сказала директор по развитию бренда работодателя и внутренним коммуникациям МТС Мария Шаповалова.

Бесплатный онлайн-тест стал одним из элементов комплексной работы экосистемы МТС в сфере цифрового просвещения и профориентации школьников в ИТ, куда входят несколько проектов.

