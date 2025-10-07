CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Пользователям Max стал доступен сервис подписания документов

Договоры купли-продажи, обращения в суд и другие документы можно подписать самостоятельно — с помощью чат-бота «Госключ» в Max. Для этого необходимо обновить мессенджер до последней версии, иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах» и сертификат электронной подписи. Об этом CNews сообщили представители VK.

Для подписания документов в Max необходимо: найти чат-бот «Госключ» по названию в поиске мессенджера; подтвердить профиль для первого использования бота с помощью «Госуслуг»; загрузить необходимые для подписания документы; выбрать тип электронной подписи и подтвердить подписание.

Если приложение «Госключ» у пользователя отсутствует — Max направит в магазин приложений для его установки. При первом запуске «Госключа» будет предложено получить необходимые сертификаты электронной подписи.

После подтверждения подписанные документы в формате мобильной электронной подписи будут ждать пользователя в чат-боте.

Max завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи «Госключ» 25 августа 2025 г. Ранее подписание документов через Max возможно было только по инициативе компании. Организация направляет клиенту договор на подписание в мессенджере, к файлу прикрепляется ссылка для бесшовного запуска сервиса «Госключ», где пользователь подписывает документ электронной подписью. Теперь пользователь может сам подписать документ и направить его собеседнику.

