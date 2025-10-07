CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ПВЗ Wildberries начнут открываться в частных домах

С 7 октября 2025 г. у партнеров компании РВБ (Объединенной компании Wildberries & Russ) появилась возможность открывать пункты выдачи заказов Wildberries в частных домах. РВБ уже начала принимать заявки на сайте (pvz.wb.ru) партнерской программы WB ПВЗ. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

Можно будет открыть пункт выдачи в любом частном доме в населенных пунктах, деревнях и поселках с населением не более 5000 жителей. При этом следует учесть, что жилой дом не должен находиться в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ).

В выбранном партнером помещении главное, чтобы было место для хранения и выдачи заказов. Кроме того, понадобятся стол для выдачи заказов, одна камера видеонаблюдения, смартфон, планшет или ноутбук для работы.

«Партнерская модель ПВЗ остается одним из стратегических направлений компании: из почти 90 тыс. всех пунктов выдачи заказов маркетплейса более половины приходится на наших партнеров. Мы обязательно продолжим поддерживать партнеров различными программами, бонусами, упрощенными условиями и сервисами для бизнеса, чтобы вместе развивать доступность товаров для миллионов покупателей на платформе», – сказал директор департамента ПВЗ РВБ Максим Ким.

